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BYD'nin Yeni Hibrit Modeli 'Dolphin G DM-i' Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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BYD, Avrupa pazarına özel olarak tasarladığı yeni plug-in hibrit modeli Dolphin G DM-i'yi tanıttı.

BYD'nin Yeni Hibrit Modeli 'Dolphin G DM-i' Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa pazarı için özel olarak tasarladığı yeni plug-in hibrit modeli Dolphin G DM-i ile ezber bozmaya geliyor.

Hem cebinizi hem de çevreyi koruma sözü veren bu iddialı hatchback, sunduğu menzille akaryakıt istasyonlarının yolunu unutturacak gibi.

İçerikten Görseller

BYD'nin Yeni Hibrit Modeli 'Dolphin G DM-i' Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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1040 kilometre menzile sahip

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Dolphin G DM-i, kompakt boyutlarına rağmen sunduğu 1040 kilometrelik toplam menziliyle tam bir uzun yol canavarı.

"Ben günlük işlerimde benzin harcamak istemiyorum" diyenler içinse harika bir haberi var. Araç, sadece elektrik motoruyla 105 kilometre menzil sunuyor. Yani evden işe, işten eve giderken tek bir damla benzin bile yakmıyorsunuz. Üstelik bataryası tükendiğinde, hızlı şarj sayesinde sadece 26 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşıyor.

İç mekânı da konforlu

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Gelelim kabine... BYD, bu küçük devin içini âdeta bir teknoloji üssüne çevirmiş. Seçtiğiniz donanıma göre içeride sizi devasa dönebilen dokunmatik ekranlar, Google entegreli navigasyon, panoramik cam tavan ve baş üstü göstergesi karşılıyor. Güvenlik tarafında ise şerit takip asistanından kör nokta uyarısına kadar yok yok.

Toyota Yaris gibi geleneksel hibrit rakiplerine prizden şarj olabilme avantajıyla gözdağı veren Dolphin G DM-i, önümüzdeki sonbaharda yollarda olacak. İngiltere'de yaklaşık 20.000 sterlinden başlayan rekabetçi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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Araba Elektrikli Araba BYD

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