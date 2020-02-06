Tesla Cybertruck, Geleceğe Dönüş’ün Ünlü Sahnesinde Rol Aldı

Tesla’nın yeni aracı Cybertruck, büyük beklentilerin ardından geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Tasarımı ile tartışma konusu olan Cybertruck, şimdi Geleceğe Dönüş’ün efsane sahnesinde rol aldı.

Tesla’nın geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni aracı Cybertruck’ı henüz yollarda göremiyoruz. Cybertruck yollarda görülmeden önce ikonik film Geleceğe Dönüş’ün bir sahnesinde ortaya çıktı. Elon McFly isimli bir YouTube kanalında yayınlanan videoda, Geleceğe Dönüş’ün ünlü zaman yolculuğu sahnesinde DeLorean yerine Cybertruck yer alıyor.

Geleceğe Dönüş’ün en ünlü sahnelerinden olan ilk zaman yolculuğu sahnesinde DeLorean, saatte 140 kilometre hıza ulaşarak, zaman yolculuğuna çıkıyordu. Elon McFly kanalında yayınlanan yeniden düzenlenen videoda ise DeLorean’ın yerine Cybertruck saatte 140 kilometre hıza ulaşarak zaman yolculuğuna çıkıyor.

Ünlü sahnede Dr. Emmett Brown, uzaktan bir kumanda ile Cybertruck’ı kontrol ederken Marty McFly, kamerası ile zaman yolculuğuna çıkan aracı kayıt altına alıyor. Hareket eden Cybertruck, saatte 140 kilometre hıza ulaşarak 8 Kasım 1955 tarihine zaman yolculuğuna çıkıyor.

Sinema tarihinin bu ikonik sahnesinin Cybertruck ile yeniden yapılmasında şaşırtıcı olan, yapılan Cybertruck renderının filmdeki DeLorean’la aynı detayları gerçekçi bir şekilde paylaşması. Dr. Brown tarafından geliştirilen zaman makinesinin iç ışıkları, ünlü arka kısmı ve aracın diğer detayları, aynı şekilde Cybertruck’a aktarılmış.

Cybertruck’ın rol aldığı Geleceğe Dönüş sahnesi, Elon McFly YouTube kanalının ilk videosu. Böyle hayranlık uyandırıcı bir videonun ardından kanalın Cybertruck’a başka hangi Geleceğe Dönüş sahnelerinde yer vereceği merak konusu.

Cybertruck'ın Geleceğe Dönüş filminde yer aldığı video