Omicron Varyantında En Çok Görülen Semptom Açıklandı

Norveçli bilim insanları, pandeminin yeni kabusu omicron ile ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda, varyantın en çok görülen semptomunun öksürük olduğu ifade edildi. Öte yandan; hastalığın nasıl seyrettiği de açıklandı.

Dünyanın pandemi gündemi, omicron isimli yeni varyant nedeniyle tümüyle değişti. İnsanları tedirgin eden, hükümetleri ise yeni tedbirler düşünmeye zorlayan varyant, bilim dünyasını da harekete geçirdi. Uzmanlar şimdi, omicron varyantının etkilerini ve belirtilerini tespit edebilmek için harıl harıl çalışıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, İngiltere'nin omicron varyantı için "en yaygın görülen" dediği semptomlarından bahsetmiştik. Şimdiyse Norveç'ten benzer bir araştırma geldi. Norveç'in yaptığı araştırma, omicron varyantının nasıl seyrettiğini ve etkilerinin neler olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak İngiltere ile Norveç tarafından yapılan araştırmalar farklı sonuçlar vermiş durumda...

En sık görülen semptom, öksürük

Norveçli bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre omicron varyantının en sık görülen belirtisi, öksürük. Bu rahatsızlığı burun akıntısı ve tıkanıklığının takip ettiğini belirten uzmanlar, yüzde 83’lük oranla öksürük, yüzde 78'lik oranla burun akıntısı ya da tıkanıklığı, yüzde 74’lük oranla halsizlik, yüzde 72'lik oranla boğaz ağrısı, yüzde 68’lik oranla baş ağrısı, yüzde 54’lük oranla yüksek ateş, yüzde 23’lük oranla tat kaybı ve yüzde 12'lik oranla da koku kaybı görüldüğünü ifade ediyorlar.

Yapılan incelemeler sonucunda omicron kaynaklı COVID-19'un nasıl seyrettiği de anlaşıldı. Norveç'te yapılan insanlara göre vakaların yüzde 42'si hastalığı hafif geçiriyor. Omicron varyantı nedeniyle hastaneye yatış oranı ise yüzde sıfır. İngiliz bilim insanlarının aksine Norveç bilim insanları, daha olumlu bir yaklaşım sergilemiş gibi görünüyorlar...