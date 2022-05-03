Deniz Suyunu İçme Suyu Yapan Taşınabilir Cihaz [Video]

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki bir ekip, şarj aletinden daha az güç harcayarak deniz suyunu içme suyuna çeviren taşınabilir arıtma cihazı geliştirdi. Cihaz, arıtmanın ihtiyaç duyulabileceği her alanda bireylere kolaylık sağlamayı vadediyor.

Her geçen yıl daha büyük kuraklıklarla karşılaştığımız bir dönemde su elde etmek için yeni kaynak arayışımız da sürüyor. Bu konuda en büyük olası kaynaklardan birisi deniz olsa da tuzlu suyu içme suyu haline getirecek kadar titiz arıtma, yüz binlerce dolarlık yatırım gerektiriyor. Fakat Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki bilim insanları, bireysel arıtmayı mümkün kılacak bir cihaz geliştirmeyi başardı.

Sadece bir el çantası büyüklüğünde olan yeni cihaz, deniz suyunu içme suyuna çevirmeyi taşınabilir hale getirdi. 10 kilogramdan daha az ağırlıkta olan cihaz, içindeki karmaşık görünümün düşündürdüğünün aksine çok az güç gerektiriyor. Öyle ki cihaz, hızlı şarj destekli bir powerbank ile bile kullanılabiliyor.

Filtre yerine elektrikle arıtma yapıyor:

Cihaz, arıtma konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen tüm taşınabilir arıtma cihazlarından kendini ayırıyor. Suyun filtreden geçmesini gerektiren diğer portatif arındırma cihazlarının aksine bu cihaz, sudaki partikülleri ayırmak için elektrikten faydalanıyor. Böylece cihazın çalışma maliyeti, filtre değişimi gerektirmediğinden düşüyor.

Yeni geliştirilen arıtma cihazı, düşük enerji ihtiyacı ve sadece elektrikle filtre imkânı sunması avantajlarıyla küçük adalardaki topluluklar, gemiler ve uzun süreli askeri operasyonlar gibi sınırlı kaynaklara sahip tüm alanlarda kullanım potansiyeli taşıyor. Cihaz, litre başına sadece 20 watt güç harcayarak saatte 0,3 litre su arıtabiliyor. Ortaya çıkan su ise Dünya Sağlık Örgütü standartlarının üstünde kaliteye sahip oluyor.