  • Denize Düşen Drone’daki Görüntüler 3 Yıl Sonra Kurtarıldı

Türk Fotoğrafçının Denize Düşen Drone’undaki Görüntüler 3 Yıl Sonra Kurtarıldı

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Rize’de fotoğrafçılık yapan Harun Mavi’nin denize düşen drone’u 3 yıl sonra balıkçılar tarafından bulundu. Drone’u teslim alan Mavi, cihazın hafıza kartındaki görselleri kurtarmayı başardı.

Fotoğrafçı Harun Mavi, 3 yıl önce Karadeniz’de bulunan Gündoğdu Limanı içerisinde drone ile çekim yapıyordu. Drone teknik arıza nedeniyle denize düştü ve dalgıçların yaptığı aramalara rağmen bulunamadı. Mavi, limanda bulunan balıkçılardan drone’u bulurlarsa kendisine haber vermelerini istedi.
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Harun Mavi’nin beklediği haber üç yıl sonra geldi. Balıkçı teknelerinin avlanmak için attıkları ağlara takılan drone tekrar fotoğrafçıya teslim edildi. Aracın denizde oksitlenen hafıza kartını temizleyen fotoğrafçı, o gün çektiği görüntüleri kurtarmayı da başardı. Kartta yer alan görüntülerin arasında sadece düşme anı görüntülerinin yer almadığı, başka görüntülerin de olduğu ortaya çıktı.
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Olayı anlatan Harun Mavi şöyle konuştu: "Drone havada deşarj olması sonucunda metrelerce yükseklikten Karadeniz sularına çakıldı. Dalgıç arkadaşlar düştükten sonra kontrole geldi. Limanın içerisinde olduğu için denizin dibi bulanıktı. 1 metre bile görüş alanı yoktu. Dalgıç arkadaşlar tüm aramalarına rağmen drone'u bulamadı. Aramalar sonuç vermeyince umudu kestik. Aradan geçen yaklaşık 3 yıl sonra drone balıkçıların ağına takıldı. Balıkçıların bana ulaştırdığı drone kullanılmaz haldeydi. Hafıza kartı uzun süre deniz suyuna maruz kalmasından dolayı oksitlenmiş, temizledik ve görüntülerimizi kurtardık. Görüntülerde herhangi bir olumsuz şey olmadı."
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Kaynak : https://dha.com.tr/yurt/3-yil-sonra-aglara-takilan-dronedaki-goruntulerini-kurtardi/haber-1620741
Etiketler: drone, fotoğrafçılık, rize
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