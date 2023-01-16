Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da pilot uygulaması gerçekleştirilen "Depozito Yönetim Sistemi'nin önümüzdeki yıl itibarıyla tüm ülkede zorunlu hâle geleceğini açıkladı. Proje, tek kullanımlık içecek ambalajlarının iade edilerek dönüştürülmesini amaçlıyor.

İklim değişiklikleri tüm dünyada etkisini devam ettirirken sürdürülebilirlik konusunda hamleler yapmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle de Türkiye de dahil birçok ülke, çevre dostu uygulamalarını hızlandırıyor. Bugün ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan bu konuda önemli açıklamalar geldi.

Bakan Kurum, sıfır atık hedefleri kapsamında uygulanacak “Depozito Yönetim Sistemi” hakkında konuştu. Tek kullanımlık içecek ambalajlarının dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projenin bu yıl içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

Sistem, 2024 itibarıyla zorunlu hâle gelecek

Bakan Kurum’un aktardığına göre depozito uygulamasının bu yıl tamamlanıp 2024 yılında zorunlu hâle geleceğini aktardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, bu yıl itibarıyla 2 bin depozito iade makinesi, 5 bin depozito toplama noktasıyla en az 7 bölgede hizmet vereceklerini ifade etti ve şunları ekledi: “Ürünlerimizin barkodlu şekliyle ihale süreçlerini başlattık. İnşallah bu yıl içerisinde tüm sistemi tamamlayacağız ve 2024 yılı itibarıyla da zorunlu hâle getireceğiz.”

Sıfır Atık Projesi’yle birlikte geri dönüşümün %27’ye çıktığına dikkat çeken Kurum, proje ile 100 milyar lira tasarruf, 20 bin vatandaşa da istihdam sağlamayı amaçladıklarını da söyledi. Depozito Yönetim Sistemi’nin Kızılcahamam ilçesinde başlayan pilot uygulamasından da bahseden bakan, başarılı sonuçların çıktığını ve halkın geri dönüştürülebilir ürünleri makinelere iade ettiklerini de bildirdi. Bu şekilde de vatandaşların gelir sağlarken üretim ve istihdama katkı sağladığı aktarıldı.

Bunlar dışında sürecin, önümüzdeki yıl itibarıyla 81 ilde ve 922 ilçede uygulamaya geçirilerek tüm Türkiye’ye yayılacağı da açıklamalar arasında yer aldı.

Peki, nedir bu Depozito Yönetim Sistemi?

Depozito Yönetim Sistemi, bakanlıkça belirlenen belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi veya kullanılmasının ardından iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayanıyor. Türkiye’de yıllık 50 milyara yakın tek kullanımlık içecek ambalajının piyasaya sürülmesi de sistemin çevreye zararlı atıklar konusunda oldukça yararlı olabileceğini gösteriyor. Projenin, Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütüleceğini eklemeden geçmeyelim.

Bu yıl içinde yavaş yavaş birçok bölgede uygulanmaya başlayacak, önümüzdeki yıl da tüm ülkede zorunlu hale gelecek sistem kapsamında ilk etapta 20 milyar şişenin geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu şekilde de binlerce ton sera gazı emisyonunun azaltılması ve enerji ve petrolden tasarruf sağlanması isteniyor.