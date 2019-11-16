Araştırmacılar, Oldukça Az Rastlanan Bir Olayı Kaydettiler

Derin denizlerin dipleri genellikle çoraktır ve buradaki canlıların “ziyafet” çektikleri pek de sık görülmüş şeyler değildir. Ancak araştırmacılar buradaki canlıların da büyük avlarla beslenebileceğini keşfettiler.

Okyanus derinliklerinin çorak topraklarında yaşayan canlıların “ziyafet” çektiği çok görülür bir şey değildir. Bu yüzden araştırmacılar bu senenin başlarında ABD sahilinde, düşen bir kılıçbalığını yiyerek ziyafet çeken derin deniz köpekbalıklarını gördüklerinde gözlerine inanamamışlardı.

Dolayısıyla araştırmacılar, bu avcıların bir başka derin deniz yaratığına av olduğu görüntüleri yakalayabileceklerine pek ihtimal vermemişlerdi. Köpekbalıklarının, bir kılıçbalığı ziyafeti çektiği görüntüler ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yaklaşık 450 metre derinlikte çekilmişti.

Avcının av olması

Connecticut Üniversitesi’nden deniz bilimci Peter J. Auster, köpekbalıklarının bu ziyafetiyle ilgili olarak “Böyle heybetli bir hayvanın ölüm sebebi bilinmiyor. Yaştan, hastalıktan ya da bir tür yaralanmadan kaynaklanıyor olabilir. Bu hayvanın kaçmış bir av olduğunu gösteren kanca izi gibi yaralar da bulunmuyor. Ancak bu tarz bir hasar devasa köpekbalığı ısırıklarıyla da maskelenmiş olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş hareket eden iki tür köpekbalığı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi uykucu köpekbalıkları (Sleeper Shark) olarak da bilinen derin deniz köpek balıkları. Diğeri ise nispeten daha yeni keşfedilmiş Eugiene ‘Shark Lady’ Clark’a atfedilmiş Genie’nin köpekbalığı.

Her iki uykucu köpekbalığı da bu tür derinliklerde yaşıyor ve bir av gelene kadar oldukça yavaş bir şekilde yüzmeye devam ediyorlar. Akıntılarda yiyecek bulmak ya da önceden gelenlerin titreşimlerini algılamak şeklide yiyeceklerini bulsalar da midelerini doldurmak için belli bir mesafeden geldiklerini söylemek mümkün.

Bu devasa balıklar ayrıca taş levrekleri olarak da adlandırılıyor ve uzunlukları 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Bu canlılar, genellikle derin deniz mağaralarında ya da gemi enkazlarında yaşıyorlar. Bu ziyafetin günlük mü olduğu yoksa sık sık mı yaşandığı henüz bilinmiyor.

Peter J. Auster, bu olayla ilgili olarak “Bu nadir ve şaşırtıcı olay, bizi cevaptan çok daha fazla soruyla baş başa bıraktı. Ancak bu bilimsel keşiflerin doğasında var” ifadelerini kullandı.