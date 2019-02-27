Plastik Kirliliği Okyanusların Dibini de Etkiliyor

Yapılan yeni bir araştırmada okyanusların derinliklerinde yaşayan hayvanların sindirim kanallarında plastik parçalarına rastlandı.

Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre okyanusların derin bölgelerinde yaşayan hayvanların bağırsaklarında plastik parçaları bulundu. Yılda 300 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve bu üretilen plastiklerin en az 5 trilyonu okyanuslara atılıyor.

İnsanlardan kaynaklanan okyanus kirliliğiyle ilgili araştırmalar, derinde yapılacak çalışmaların gerek oldukça pahalı olması gerekse zaman problemleri sebebiyle okyanus yüzeyine odaklanmıştı. Ancak İngiliz bir araştırma ekibi, okyanusların derinlerinde yaşayan karideslerin plastik yediklerini keşfettiklerini söyledi.

Dünyanın en derin çukuru olan ve Filipinler'in doğusunda bulunan Mariana Çukuru’ndaki hayvanların sindirim sistemlerinde plastik lif bezleri bulundu. Newcastle Üniversitesi’nden Alan Jamieson ve ekip arkadaşları, okyanusların derinliklerinde de plastiklerle karşılaşmayı umduklarını ancak bu kadarını beklemediklerini söylüyorlar.

Ekibin incelediği 90 hayvandan 65’inde (%72’den fazla) en azından bir tane plastik mikropartikülü bulundu. Bunların henüz nasıl o kadar derinlere indiği net olmasa da ekip yaptığı analizde hayvanlarda bulunan liflerin naylon olduğunu keşfetti.

Mikroplastik partiküllerinin kanalizasyonlarla veya okyanuslara boşalan nehirlere balıklara ulaştığı tahmin ediliyor. Ekip, plastik atıklarının okyanusun diplerinde yaşayan canlılara etkisini öğrenmenin neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.