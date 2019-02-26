Adidas, Okyanuslardaki Atık Plastikten Ayakkabı Üretti

Alman giyim devi, çevre örgütleriyle işbirliğini sürdürüyor. Firmanın yeni spor ayakkabılarında okyanuslardaki atık plastikler kullanıldı.

Çevre felaketlerine karşı firmaların yürüttüğü pek çok kampanya var. Bu kampanyaların büyük kısmı, gerçek anlamda sürdürülebilirlik ve yaşanabilir çevre oluşturma amacı güdüyor.

Adidas’ın da birlikte çalışmalar yaptığı kurumlar var. Bu kurumlardan birisi de Parley for the Oceans. Bu organizasyonun amacı, denizlerin temizlenmesini sağlamak ve plastik atıklarını daha denize ulaşamadan durdurmak.

Adidas’ın 2019 yılı bahar kreasyonunda bulunan dış mekan ayakkabılarının yapımında, denizlere ulaşması engellenen plastiklerin geri dönüşümünden elde edilen malzeme kullanıldı. Ayakkabılar, sıfır boya tekniğiyle üretilerek monokromatik bir görünümle piyasaya sürüldü. Bu yöntemde daha az kimyasal kullanılıyor ve daha az atık ortaya çıkıyor. Üstelik bu ayakkabıların üretimi için gereken su ve enerji miktarı da daha az.

Ayakkabılar, adidas.com’da 65 dolar fiyatla satılıyor.