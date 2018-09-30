NASA: Dev Bir Asteroit Dünya'ya Yaklaşıyor

Sunday Express'de yer alan habere göre ABD uzay ajansı NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin dünyaya yaklaştığını bildirdi.

İddialara göre, Big Ben büyüklüğünde olan bu SP1 adındaki asteroid, saatte yaklaşık 60.000 kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşıyor. NASA'nın hakkında resmi bir açıklama yapmadığı ve bu yüzden de boyutlarını tam olarak bilemediğimiz asteroid'in Dünya'ya en yakın olacağı tarih ise 3 Ekim.

Asteroid'in uzunluğunun 70 ila 160 metre arasında olduğu düşünülüyor. NASA’nın Center for Near Earth Object Studies araştırmacılarından geldiği söylenen bilgilere göre asteroidin bize en yakın olacağı konumda ise aramızda Ay ile Dünya arasında bulunandan 16 kat daha fazla mesafe olacak. Bu da 5.39 milyon kilometre gibi bir uzaklık anlamına geliyor.

Kaynaklar haberin NASA'dan geldiğini belirtse de nasa.gov ve Center for Near Earth Object Studies'de henüz resmi bir açıklama yer almıyor. Ancak asteroit henüz gezegenimize hayli uzak ve risk de oluşturmuyor. Bu sebeple de NASA açıklamayı henüz resmi olarak yapmamış olabilir.