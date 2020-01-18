200 Metre Çapında Bir Göktaşı Dünya'ya 'Teğet Geçecek'

Astronomların "2009 BH2" adını verdiği ve Londra'daki ünlü Big Ben isimli saat kulesinin iki katı büyüklüğündeki bir göktaşı bugün Dünya'mıza teğet geçecek. 200 metre çapındaki göktaşı 4,5 milyon kilometre uzakta, ki bu astronomik ölçülere göre fazlasıyla "yakın" sayılıyor.

NASA, bugün Türkiye saatiyle 17.30 civarında bir göktaşının Dünya'ya yakın bir geçiş yapacağını duyurdu. 200 metre çapındaki bu göktaşına '2009 BH2' ismi verilmiş. Göktaşının büyüklüğününse Londra'nın ünlü saat kulesi Big Ben'in iki katı olduğu söyleniyor.

Yakın geçiş sırasında göktaşının Dünya'ya olan uzaklığının 4,5 milyon kilometre olacağı hesaplanıyor. Dünyadan bakınca bu uzaklık çok gelebilir ancak astronomik ölçülere göre bu hayli 'yakın' bir mesafe sayılıyor.

Başka bir göktaşı daha 'teğet geçecek'

2009 BH2 bugün Dünya'mıza "teğet geçecek" tek göktaşı değil. Türkiye saatiyle 15.30 civarında daha küçük bir gök cismi de Dünya'nın yakınından geçecek.

Geçtiğimiz ay NASA, gezegenimize çarpma ihtimali olan bir göktaşını izlemeye aldığını açıklamıştı. Göktaşı Dünya’ya çarparsa bir nükleer bombanın etkisine denk kuvvette bir yıkım yaratabilir.

Olasılık düşük ama imkânsız değil

Göktaşının gelecek 100 yıllık süreçte gezegenimize çarpma olasılığı yüzde 5,3 olarak açıklanırken 2010 RF adı verilen gök cismi, NASA’nın Dünya Yakını Nesne Çalışmaları Merkezi (Center for Near Earth Object Studies -CNEOS) tarafından izleniyor.

CNOES, Sentry (Gözcü) adlı bir sisteme ev sahipliği yapıyor. Bu sistem otomatik olarak asteroidleri izliyor ve olası çarpışma ihtimallerini hesaplıyor. Sistemin incelediği asteroidler, gelecek 100 yıllık dönem için değerlendiriliyor.

'Kaos tanrısı' için hazırlık yapılıyor

Öte yandan NASA, "Kaos Tanrısı" olarak isimlendirdiği 99942 Apophis asteroidi için de hazırlıklara başlamış durumda. 340 metre çapındaki asteroidin Dünya'dan yalnızca 30 bin 577 kilometre uzaklıktan geçeceği düşünülüyor. Asteroidin geçmesiyle birlikte sonuçların da yıkıcı olabileceği tahmin ediliyor.

Asteroid'in Dünya üzerinde bulunan iletişim ve hava durumu uydularından daha yakın bir mesafeden geçeceği tahmin ediliyor. Saatte 40 bin kilometreyle hareket edecek olan asteroidin rotasındaki minimal bir değişikliğin dahi Dünya için son derece korkunç olacağı da bilim insanlarının korkutan açıklamaları arasında.