Blizzard, Efsane Oyun Diablo 1'in Dijital Sürümünü Yayınladı

Blizzard'ın GOG.com ile yaptığı anlaşmayla birlikte 90'ların efsanesi Diablo, dijital ortama girişini yaptı.

Blizzard, yaptığı açıklamada Diablo’nun yanı sıra ilk iki Warcraft oyununu da dijital satışlara açacağını söyledi. Blizzard’ın başkanı Rob Bridenbecker, “Bu ikonik oyunların, oyuncularımızın satın alabileceği dijital bir sürümümün olmaması bizi rahatsız etti. Bu yüzden GOG.com ekibiyle yaptığımız anlaşmadan mutluluk duyuyoruz. Bu, uzun süredir bekleniyordu ve oyuncularımızın bu klasikleşen oyunları tekrardan oynamaya can atacağını umuyoruz” dedi.

Dijital sürümde oyuncular, isterlerse oyunun 1996’da çıkan orijinal sürümünü 20 FPS desteğiyle ve SVFA grafikleriyle oynayabilirler. Aynı zamanda oyuncuların Blizzard’ın Battle.net sitesinden diğer oyuncularla karşılaşmaları da mümkün. Bir diğer seçenek ise oyunun Windows 10 ile uyumlu ve hatalarının giderildiği optimizasyonlu bir sürümü. Oyunu satın almak için buraya tıklayarak satış sayfasına ulaşabilirsiniz.

Bilindiği gibi Diablo 3 Eternal Collection, geçtiğimiz yıl Nintendo Switch için yayınlanmıştı. Diablo serisi nereye gidecek diye merak ediyorsanız; Diablo 4’ün ‘Fenris’ adı altında halen geliştirilmekte olduğunu ve 2020 yılında piyasaya sürülmesinin beklendiğini söyleyebiliriz.