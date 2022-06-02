Diablo hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Diablo Immortal en sonunda bugün çıkış yaptı. Oyun, Android, iOS ve PC platformlarında indirmeye açıldı.

Blizzard Entertainment’ın oyun dünyasına kattığı efsane serisi Diablo, bugün son oyununa kavuştu. Uzun süredir beklenen Diablo Immortal, hem mobil cihazlar hem de PC için yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde başlatılan erken erişimde pek çok kişinin beğenisini toplayan oyun, şimdiden yalnızca Android’de 1 milyonun üzerinde indirme aldı.

Tamamen ücretsiz oyun olan Diablo Immortal, oyunculara Diablo serisinde yer alan bilindik karakterlerle birlikte yeni karakterleri de sunuyor. Yağmalama üzerine geliştirilen oyun sisteminde oyuncular, karakterlerini oynadıkça geliştiriyor ve özelleştirebiliyor.

Diablo Immortal nasıl bir oyun?

Diablo Immortal, ana hikâyesinin yanı sıra arkadaşlarınızla veya tek başınıza girebileceğiniz zindanlara, tamamlayabileceğiniz yan ve günlük görevlere ve daha fazlasına yer veriyor. Oyuncular, oyuna ilk başladıklarında Barbarian, Crusader, Demon Hunder, Monk, Necromancer ve Wizard sınıflarından birini seçebiliyor. Her sınıf kendine has yeteneklere sahip oluyor ve bu yetenekler oyun ilerledikçe geliştirilebiliyor, yeni yetenekler de karakterlere eklenebiliyor.

Diablo Immortal, Android ve iOS cihazlarda oynanabildiği gibi aynı zamanda PC platformunda da oynanabiliyor. Çapraz ilerleme desteğiyle birlikte oyuncular, hem mobilde hem de PC’de aynı karakterlerini sorunsuz bir şekilde oynayarak geliştirebiliyor.

Diablo Immortal sistem gereksinimleri (PC)

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 ya da AMD FX-8100

Intel Core i3 ya da AMD FX-8100 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 ya da Intel HD Graphics 530

NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 ya da Intel HD Graphics 530 RAM: 4 GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Windows 10 / Windows 11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5 ya da AMD Ryzen 5

Intel Core i5 ya da AMD Ryzen 5 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 470 RAM: 8 GB

Diablo Immortal sistem gereksinimleri (Mobil):

iOS sistem gereksinimleri:

iPhone 6s ve üzeri bir iPhone

iOS 11 ve üzeri işletim sistemi

Android sistem gereksinimleri:

Android 5.0 ve üzeri işletim sistemi

Qualcomm Snapdragon 660 / Exynos 9611 ve üzeri işlemci

Adreno 512 / Mali-G62 MP3 ve üzeri grafik birimi

2 GB ve daha üzeri RAM

Diablo Immortal indir:

Android:

iOS: