Oyun dünyasının dört gözle beklediği D.I.C.E 2024 Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Baldur's Gate 3, yılın oyunu seçilirken Marvel's Spider-Man 2 en çok ödül alan yapım oldu.

Oyun dünyasının dört gözle beklediği en prestijli ödüllerden biri olan D.I.C.E Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. Bu yıl 27’incisi düzenlenen törende Baldur’s Gate 3’ten Marvel’s Spider-Man’e kadar yeni çıkan onlarca oyun ödüller için yarıştı.

D.I.C.E 2024’te Yılın Oyunu ödülü şaşırtmayan bir şekilde Baldur’s Gate 3’e gitti. Larian Studios imzalı yapım, buna ek olarak 4 ödül daha kazandı. Ancak törende en çok kazanan oyun, Marvel’s Spider-Man 2 oldu. Insomniac’ın yakında PC’ye de gelecek olan PS5 özel oyunu, 6 ödülü evine götürdü. İşte törenin kazananları.

D.I.C.E 2024’te ödül kazanan oyunlar

Yılın Oyunu

Baldur’s Gate 3 - Kazanan

Alan Wake 2

COCOON

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Animasyonda Üstün Başarı

Final Fantasy XVI

Hi-Fi RUSH

Marvel's Spider-Man 2 - Kazanan

Mortal Kombat 1

Super Mario Bros. Wonder

Sanat Yönetiminde Üstün Başarı

Alan Wake 2 - Kazanan

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Karakter Konusunda Üstün Başarı

Alan Wake 2 - Saga Anderson

Baldur’s Gate 3 - Astarion

Baldur’s Gate 3 - Karlach

Marvel’s Spider-Man 2 - Miles Morales - Kazanan

Thirsty Suitors - Jala

Orijinal Müzikte Üstün Başarı

Alan Wake 2

Diablo IV

Marvel's Spider-Man 2 - Kazanan

Planet Of Lana

Star Wars Jedi: Survivor

Ses Tasarımında Üstün Başarı

Alan Wake 2

KOZA

Hi-Fi RUSH

Marvel's Spider-Man 2 - Kazanan

Star Wars Jedi: Survivor

Hikâyede Üstün Başarı

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3 - Kazanan

DAVE THE DIVER

Thirsty Suitors

Venba

Teknik Başarı

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2 - Kazanan

Hogwarts Legacy

THE FINALS

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yılın Aksiyon Oyunu

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Dead Space

Hi-Fi RUSH

Marvel’s Spider-Man 2 - Kazanan

Remnant II

Yılın Macera Oyunu

Alan Wake 2

COCOON

DAVE THE DIVER

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Kazanan

Yılın Aile Oyunu

Disney Illusion Island

Fae Farm

Hello Kitty Island Adventure

Midnight Girl

Super Mario Bros. Wonder - Kazanan

Yılın Dövüş Oyunu

Granblue Fantasy Versus: Rising

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6 - Kazanan

Yılın Yarış Oyunu

F-ZERO 99

Forza Motorsport - Kazanan

Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged

LEGO 2K Drive

Yılın RPG (Rol Yapma) Oyunu

Baldur’s Gate 3 - Kazanan

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Starfield

Yılın Spor Oyunu

EA SPORTS FC 24

MLB The Show™ 23 - Kazanan

WWE 2K23

Yılın Strateji/Simülasyon Oyunu

Against the Storm

Cobalt Core

Dune: Spice Wars - Kazanan

The Last Spell

Wartales

Sürükleyicilikte (VR) Teknik Başarı

Asgard’s Wrath 2

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain - Kazanan

Vertigo 2

We Are One

Yılın Sürükleyici VR Oyunu

Asgard’s Wrath 2 - Kazanan

Assassin's Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vampire: The Masquerade - Justice

Vertigo 2

Bağımsız Oyunlarda Üstün Başarı

COCOON - Kazanan

DREDGE

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba

Yılın Mobil Oyunu

Gubbins

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Terra Nil

WHAT THE CAR? - Kazanan

Yılın Online Oyunu

Call of Duty: Modern Warfare III

Diablo IV - Kazanan

Omega Strikers

Street Fighter 6

THE FINALS

Oyun Tasarımında Üstün Başarı

Baldur’s Gate 3 - Kazanan

COCOON

DAVE THE DIVER

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Oyun Yönetmenliğinde Üstün Başarı