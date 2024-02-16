Oyun Dünyasının En Prestijli Ödüllerinden D.I.C.E 2024'ün Kazananları Belli Oldu: Yılın Oyunu Şaşırtmadı!

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Oyun dünyasının dört gözle beklediği D.I.C.E 2024 Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Baldur's Gate 3, yılın oyunu seçilirken Marvel's Spider-Man 2 en çok ödül alan yapım oldu.

Oyun dünyasının dört gözle beklediği en prestijli ödüllerden biri olan D.I.C.E Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. Bu yıl 27’incisi düzenlenen törende Baldur’s Gate 3’ten Marvel’s Spider-Man’e kadar yeni çıkan onlarca oyun ödüller için yarıştı.

D.I.C.E 2024’te Yılın Oyunu ödülü şaşırtmayan bir şekilde Baldur’s Gate 3’e gitti. Larian Studios imzalı yapım, buna ek olarak 4 ödül daha kazandı. Ancak törende en çok kazanan oyun, Marvel’s Spider-Man 2 oldu. Insomniac’ın yakında PC’ye de gelecek olan PS5 özel oyunu, 6 ödülü evine götürdü. İşte törenin kazananları.

D.I.C.E 2024’te ödül kazanan oyunlar

Yılın Oyunu

  • Baldur’s Gate 3 - Kazanan
  • Alan Wake 2
  • COCOON
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Animasyonda Üstün Başarı

  • Final Fantasy XVI
  • Hi-Fi RUSH
  • Marvel's Spider-Man 2 - Kazanan
  • Mortal Kombat 1
  • Super Mario Bros. Wonder

Sanat Yönetiminde Üstün Başarı

  • Alan Wake 2 - Kazanan
  • Hogwarts Legacy
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Starfield

Karakter Konusunda Üstün Başarı

  • Alan Wake 2 - Saga Anderson
  • Baldur’s Gate 3 - Astarion
  • Baldur’s Gate 3 - Karlach
  • Marvel’s Spider-Man 2 - Miles Morales - Kazanan
  • Thirsty Suitors - Jala

Orijinal Müzikte Üstün Başarı

  • Alan Wake 2
  • Diablo IV
  • Marvel's Spider-Man 2 - Kazanan
  • Planet Of Lana
  • Star Wars Jedi: Survivor

Ses Tasarımında Üstün Başarı

  • Alan Wake 2
  • KOZA
  • Hi-Fi RUSH
  • Marvel's Spider-Man 2 - Kazanan
  • Star Wars Jedi: Survivor

Hikâyede Üstün Başarı

  • Alan Wake 2
  • Baldur's Gate 3 - Kazanan
  • DAVE THE DIVER
  • Thirsty Suitors
  • Venba

Teknik Başarı

  • Alan Wake 2
  • Marvel’s Spider-Man 2 - Kazanan
  • Hogwarts Legacy
  • THE FINALS
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Yılın Aksiyon Oyunu

  • ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON
  • Dead Space
  • Hi-Fi RUSH
  • Marvel’s Spider-Man 2 - Kazanan
  • Remnant II

Yılın Macera Oyunu 

  • Alan Wake 2
  • COCOON
  • DAVE THE DIVER
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Kazanan

Yılın Aile Oyunu 

  • Disney Illusion Island
  • Fae Farm
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Midnight Girl
  • Super Mario Bros. Wonder - Kazanan

Yılın Dövüş Oyunu 

  • Granblue Fantasy Versus: Rising
  • Mortal Kombat 1
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2
  • Pocket Bravery
  • Street Fighter 6 - Kazanan

Yılın Yarış Oyunu

  • F-ZERO 99
  • Forza Motorsport - Kazanan
  • Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged
  • LEGO 2K Drive

Yılın RPG (Rol Yapma) Oyunu

  • Baldur’s Gate 3 - Kazanan
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Diablo IV
  • Final Fantasy XVI
  • Starfield

Yılın Spor Oyunu

  • EA SPORTS FC 24
  • MLB The Show™ 23 - Kazanan
  • WWE 2K23

Yılın Strateji/Simülasyon Oyunu

  • Against the Storm
  • Cobalt Core
  • Dune: Spice Wars - Kazanan
  • The Last Spell
  • Wartales

Sürükleyicilikte (VR) Teknik Başarı

  • Asgard’s Wrath 2
  • Assassin's Creed Nexus VR
  • Horizon: Call of the Mountain - Kazanan
  • Vertigo 2
  • We Are One

Yılın Sürükleyici VR Oyunu

  • Asgard’s Wrath 2 - Kazanan
  • Assassin's Creed Nexus VR
  • Horizon: Call of the Mountain
  • Vampire: The Masquerade - Justice
  • Vertigo 2

Bağımsız Oyunlarda Üstün Başarı

  • COCOON - Kazanan
  • DREDGE
  • El Paso, Elsewhere
  • Thirsty Suitors
  • Venba

Yılın Mobil Oyunu

  • Gubbins
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Honkai: Star Rail
  • Terra Nil
  • WHAT THE CAR? - Kazanan

Yılın Online Oyunu 

  • Call of Duty: Modern Warfare III
  • Diablo IV - Kazanan
  • Omega Strikers
  • Street Fighter 6
  • THE FINALS

Oyun Tasarımında Üstün Başarı

  • Baldur’s Gate 3 - Kazanan
  • COCOON
  • DAVE THE DIVER
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Oyun Yönetmenliğinde Üstün Başarı

  • Baldur’s Gate 3 - Kazanan
  • COCOON
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Super Mario Bros. Wonder
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
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