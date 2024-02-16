Oyun dünyasının dört gözle beklediği en prestijli ödüllerden biri olan D.I.C.E Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. Bu yıl 27’incisi düzenlenen törende Baldur’s Gate 3’ten Marvel’s Spider-Man’e kadar yeni çıkan onlarca oyun ödüller için yarıştı.
D.I.C.E 2024’te Yılın Oyunu ödülü şaşırtmayan bir şekilde Baldur’s Gate 3’e gitti. Larian Studios imzalı yapım, buna ek olarak 4 ödül daha kazandı. Ancak törende en çok kazanan oyun, Marvel’s Spider-Man 2 oldu. Insomniac’ın yakında PC’ye de gelecek olan PS5 özel oyunu, 6 ödülü evine götürdü. İşte törenin kazananları.
D.I.C.E 2024’te ödül kazanan oyunlar
Yılın Oyunu
- Baldur’s Gate 3 - Kazanan
- Alan Wake 2
- COCOON
- Marvel’s Spider-Man 2
- The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
Animasyonda Üstün Başarı
- Final Fantasy XVI
- Hi-Fi RUSH
- Marvel's Spider-Man 2 - Kazanan
- Mortal Kombat 1
- Super Mario Bros. Wonder
Sanat Yönetiminde Üstün Başarı
- Alan Wake 2 - Kazanan
- Hogwarts Legacy
- Marvel’s Spider-Man 2
- Star Wars Jedi: Survivor
- Starfield
Karakter Konusunda Üstün Başarı
- Alan Wake 2 - Saga Anderson
- Baldur’s Gate 3 - Astarion
- Baldur’s Gate 3 - Karlach
- Marvel’s Spider-Man 2 - Miles Morales - Kazanan
- Thirsty Suitors - Jala
Orijinal Müzikte Üstün Başarı
- Alan Wake 2
- Diablo IV
- Marvel's Spider-Man 2 - Kazanan
- Planet Of Lana
- Star Wars Jedi: Survivor
Ses Tasarımında Üstün Başarı
- Alan Wake 2
- KOZA
- Hi-Fi RUSH
- Marvel's Spider-Man 2 - Kazanan
- Star Wars Jedi: Survivor
Hikâyede Üstün Başarı
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3 - Kazanan
- DAVE THE DIVER
- Thirsty Suitors
- Venba
Teknik Başarı
- Alan Wake 2
- Marvel’s Spider-Man 2 - Kazanan
- Hogwarts Legacy
- THE FINALS
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Yılın Aksiyon Oyunu
- ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON
- Dead Space
- Hi-Fi RUSH
- Marvel’s Spider-Man 2 - Kazanan
- Remnant II
Yılın Macera Oyunu
- Alan Wake 2
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Star Wars Jedi: Survivor
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Kazanan
Yılın Aile Oyunu
- Disney Illusion Island
- Fae Farm
- Hello Kitty Island Adventure
- Midnight Girl
- Super Mario Bros. Wonder - Kazanan
Yılın Dövüş Oyunu
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6 - Kazanan
Yılın Yarış Oyunu
- F-ZERO 99
- Forza Motorsport - Kazanan
- Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged
- LEGO 2K Drive
Yılın RPG (Rol Yapma) Oyunu
- Baldur’s Gate 3 - Kazanan
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Diablo IV
- Final Fantasy XVI
- Starfield
Yılın Spor Oyunu
- EA SPORTS FC 24
- MLB The Show™ 23 - Kazanan
- WWE 2K23
Yılın Strateji/Simülasyon Oyunu
- Against the Storm
- Cobalt Core
- Dune: Spice Wars - Kazanan
- The Last Spell
- Wartales
Sürükleyicilikte (VR) Teknik Başarı
- Asgard’s Wrath 2
- Assassin's Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain - Kazanan
- Vertigo 2
- We Are One
Yılın Sürükleyici VR Oyunu
- Asgard’s Wrath 2 - Kazanan
- Assassin's Creed Nexus VR
- Horizon: Call of the Mountain
- Vampire: The Masquerade - Justice
- Vertigo 2
Bağımsız Oyunlarda Üstün Başarı
- COCOON - Kazanan
- DREDGE
- El Paso, Elsewhere
- Thirsty Suitors
- Venba
Yılın Mobil Oyunu
- Gubbins
- Hello Kitty Island Adventure
- Honkai: Star Rail
- Terra Nil
- WHAT THE CAR? - Kazanan
Yılın Online Oyunu
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Diablo IV - Kazanan
- Omega Strikers
- Street Fighter 6
- THE FINALS
Oyun Tasarımında Üstün Başarı
- Baldur’s Gate 3 - Kazanan
- COCOON
- DAVE THE DIVER
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Oyun Yönetmenliğinde Üstün Başarı
- Baldur’s Gate 3 - Kazanan
- COCOON
- Marvel’s Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom