10 Tonluk Devasa Bir Kara Canlısının Fosilleri Bulundu

Bir grup bilim insanı, 200 milyon yıl öncesine tarihlenen; devasa bir hayvan ait fosiller keşfetti.

Polonya'da araştırma yapan bir grup arkeolog ve bilim insanı, bir fil boyutlarında olduğu belirtilen; ortalama 10 ton ağırlığında devasa bir dicynodont hayvanına ait fosil buldu. Bu tür genellikle bodur olarak anılıyor ve etçil besleniyor. 200 milyon yıl öncesine ait fosillerin, canlıların oluşum sürecine dair pek çok yeni bilgi vermesi bekleniyor.

Aranan ilk cevaplardan biri ise dinozorlar için her daim sorulduğu gibi, canlıların bir dönem neden ve nasıl bu kadar devasa boyutlarda olduğu konusu. Her ne kadar günümüzde de fil, gergedan gibi çeşitli büyük hayvanlar olsa da geçmişte özellikle dinozorların da içinde yaşadığı dönem olan Trias dönemi boyunca dinozorların dışında büyük kara hayvanları olmadığı sanılıyordu.

Ancak bulunan bu yeni fosiller, bu fikri tamamen yıkıyor ve dinozorlar dışında, Trias döneminde başka büyük hayvanların da olduğunu gözler önüne seriyor. Trias dönemi, bundan 200-250 milyon yıl önceki 50 milyon yıllık dönemi kapsıyor ve dinozorlar, ilk memeliler, sürüngenler ve kurbağalar gibi pek çok canlı bu dönemde yaşadı.

Keşfedilen fosilin ait olduğu tür olan dicynodont'lar da bu dönemde yaşadı ancak bulunan bu yeni fosiller, şimdiye kadar elde edilen verilerden farklı olarak oldukça büyük boyda bir hayvana ait görünüyor. Tüm bu bilgilerin yanında dicynodont'ların ve akrabalarının insanlar da dahil olmak üzere tüm modern memelilerin atası olduğu söyleniyor.