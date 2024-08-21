Dişlerinizi fırçalamayı birdenbire bıraktığınızı düşünelim. Sizce neler olurdu? Muhtemelen aklınıza gelen ilk şey dişlerinizin çürüyecek olmasıdır. Ancak hepsi bununla sınırlı değil.

Diş rahatsızlıkları öylesine sancılıdır ki çürüyen dişin çekilmesi büyük bir kurtuluş sayılır. Fakat diş çürüğünün yanında farklı rahatsızlıklar da vardır.

Gelin, dişlerinizi fırçalamayı bıraktığınızda neler olacağına bakalım.

Ağız, kirli ve nemli bir yerdir. Bakteriler için ise eşi bulunmaz bir yaşam alanıdır.

Ağızda kontrolsüz bir bakteri birikimi, gerçek hasara yol açmaya hazır vaziyettedir. Buradaki en büyük suçlu plaklardır. Plaklar, ağzınızda kalan ve şeker artıklarında yaşayan pis bir bakteri film tabakasıdır.

Diş minesini yiyen asitler üretirler ve küçük delikler veya çürükler oluşturarak diş sağlınızı bozlarak minelere zarar verirler. Birkaç gün dişlerinizi fırçalamadığınızda, dişlerinizin üzerinde biriken yağlı plakaların sebebini merak ettiniz mi?

Bu, bakterilerin dişlere yapışmasına yardımcı olan ve böylece daha fazla plak üretimine olanak tanıyan, bakteri ve plak birikiminin kısır döngüsünü yaratan güçlü bir katmandır. Dişlerinizi fırçaladığınızda ise bu katman birikiminin önüne geçmiş olursunuz.

Eğer dişlerinizi bir hafta veya daha uzun süre fırçalamazsanız, çok fazla plak birikir ve bu da oldukça kötü bir nefese sebep olur.

Ağızda oluşan bu kötü kokuya, tıbbi olarak halitozis denir ve son derece keskin olan bu koku, biriken plak ve çürüyen yiyeceklerden kaynaklanır.

Dişlerinizi yaklaşık bir ay veya daha uzun süre fırçalamazsanız, uzun süreli plak birikimi sebebiyle diş eti hastalıkları geliştirmeniz muhtemeldir. Bu da nihayetinde diş hekimlerinin tabiriyle süper plak oluşumunu destekler.

Süper plak, bir süre sonra tartara dönüşür ve diş fırçanızın, dişlerinizin arasını temizlemesini zorlaştırır. Sonunda diş etleriniz tartar tarafından o kadar zorlanır ki kontrolsüz plak birikimi ve tartar sebebiyle oluşan diş eti iltihabı gelişir.

Ayrıca diş fırçalamama sebebiyle ortaya çıkan problemler ilerlediğinde, bağışıklık sistemi harekete geçer ve çok daha ağır hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

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