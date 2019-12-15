Disney+’ın Muazzam Bir Başlangıç Yaptığını Gösteren Rakamlar

Disney+ geçtiğimiz ay bazı ülkelerde hizmet vermeye başlamıştı. Şimdilik kısıtlı bir bölgede kullanılabilmesine rağmen platformun ulaştığı seyirici ve cihaz sayısı oldukça dikkat çekici oldu.

Yayın platformları pazarı aşağı yukarı olgunluğa erişmiş, giriş yapması oldukça zorlu bir pazardır. Öncelikle gayet büyük bir arşive, gelişmiş bilişim çözümlerine ve bolca reklama ihtiyaç duyar. Disney+ ise olgunlaşmış bir pazara nasıl girilip nasıl girer girmez etki edileceği konusunda örnek bir vaka olabilir.

Kesin ölçüm raporları henüz belli değil ancak Disney+’ın performansına dair ilk raporlar gelmeye başladı. Disney, daha servisin hizmete girdiği ilk gün yaptığı açıklamada 10 milyondan fazla giriş talebi aldıklarını belirtmişti. Disney+’a bugüne kadar 22 milyon farklı mobil cihazdan erişildiği öğrenildi.

Disney+’ın başarısının sırrı ne?

Disney aslında, hali hazırda eğlence dünyasının en büyük isimlerinden biri ve pek çok stüdyonun da sahibi. Ayrıca ABD’de kablolu televizyondan yayın yapan pek çok televizyon kanalları da var ki bu da onlara gereken tecrübe ve içerik konusunda yardımcı oluyor.

Öte yandan Disney’in elinde Avengers, Star Wars gibi çok önemli markalar var. Kaldı ki Disney prensesleri gibi önemli, insanların tanıdığı ve sevdiği eser de bu platforma taşındı.

Bir diğer fark yaratan nokta da Disney+’ın fiyat politikası oldu. Rakiplerinden görece daha ucuz bir platform olan Disney+, sahip olduğu içeriklerle de aile dostu kimliğini korumaya devam ediyor. Bu da pek çok tüketici gözünde Disney+’ı cazip hale getiriyor.

Disney+ şimdiden çok sevildi

Araştırma firması Apptopia, Disney+’ın daha şimdiden 22 milyon farklı cihaza indirildiğini söyledi. Bu araştırma sonuçları yalnızca mobil cihazları kapsarken hesaba Apple TV gibi kutular ya da bilgisayarların internet tarayıcılarından gelen kullanıcılar dahil değil.

Bu başarı oldukça dikkat çekici. Zira platform aktif hale geleli sadece 4 hafta oldu ve dünyanın büyük kısmına da henüz açık değil. Bebek Yoda’yı saymazsak son 4 ayda en çok yayılan şey Disney+ oldu (ki bebek Yoda da Disney+ dizisi The Mandalorian’dan geliyor).

Disney+ şimdi bir çok yeni yapım da hazırlıyor. Marvel dizileri, özel içerikleri ve yeni yapımlarıyla Disney+, piyasanın önemli aktörlerinden olacak gibi duruyor.