Geçtiğimiz günlerde Twitter’da bir kullanıcının Disney+ müşteri temsilcisi ile olan konuşması gündem olmuştu. Eski sevgilisini hesaptan çıkartmak isteyen kullanıcının konuşması, müşteri temsilcisine Snapchat ismini vermesiyle son buldu.

Twitter, çoğu zaman enteresan olaylara ev sahipliği yapabiliyor. İnsanların yaşadıkları olayları paylaştığı platformda bazen oldukça komik ve eğlenceli paylaşımlar görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının bir müşteri temsilcisi ile yaptığı konuşmayı paylaşması, Twitter’da viral olmasına sebep oldu.

Katherine Andrus isimli Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Disney+’ın müşteri temsilcisi ile yaptığı bir görüşmeyi paylaştı. Aslında Katherine, eski erkek arkadaşı ile paylaştığı hesabından eski erkek arkadaşının çıkarılması ve Mandelorian’ın son bölümünü izleyememesi için müşteri temsilcisine mesaj atıyor. Müşteri temsilcisi ise Katherine’e hesabının şifresini değiştirebileceğini ancak kimseyi hesaptan çıkaramayacağını açıklıyor ve olaylar bundan sonra ilginçleşmeye başlıyor.

Müşteri temsilcisine Snapchat adresini verdi

Müşteri temsilcisine söylediklerinden sonra teşekkür eden Katherine’e temsilci, ‘Yardım edebileceğim başka bir konu var mı?’ diye sorduğunda Katherine ‘Beraber Disney+ izleyebileceğim yeni birini nasıl bulabilirim?’ diye sorunca müşteri temsilcisi ‘Disney’i en az senin kadar sevdiğine emin ol’ diyor. Katherine, müşteri temsilcisinin bu cümlesinden sonra tam tabiriyle atışını yapıyor.

Müşteri temsilcisine ‘Disney’i benim kadar seviyor musun?’ diye soran Katherine, ‘Disney’i seviyorum’ cevabını alıyor. Bu cevabın ardından Katherine, Snapchat kullanıcı adını müşteri temsilcisine veriyor ve onu eklemesini söylüyor. Bunun ardından müşteri temsilcisi, konuşmayı sonlandırınca Katherine karşısındakinin bu teklifi reddettiğini düşünüyor ancak öyle olmuyor.

Katherine, telefonuna gelen Snapchat bildirimini açtığında birinin onu eklediğini görüyor ve ona ‘Lütfen bana Disney+ müşteri temsilcisi olduğunu söyle’ diyor ve Jordan isimli kişi ona ‘Evet, benim’ dedikten sonra Katherine bunu Twitter'da paylaşıyor. An itibariyle 254 bin beğenisi ve 36,7 bin Retweet’i olan paylaşımın etkileşimi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Katherine, viral olmasının ardından Snapchat hesabını kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda da hemen hemen herkes ilk önce adamın Katherine’in teklifini reddettiğini düşündüğünü belirtiyor.