Disney+'ın yeni yerli orijiinal yapımı Arayış, yayınlandı. Dizi, başrolünde Mehmet Günsür ve Aslı Enver'e yer veriyor.

Haziran 2022’de Türkiye’ye giriş yapan ve yerli yapımlarını hızla yayınlamaya devam eden Disney+, merakla beklenen Arayış dizisinin ilk görsellerini geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı. Görsellerde dizinin atmosferi hakkında ipuçları elde etmiştik.

Dizinin yayın tarihi bugüne kadar gizemini korurken en sonunda bu durum değişti. Disney+, Arayış’ın yayın tarihini açıklamıştı. Dizinin ilk fragmanı yayınlandıktan yaklaşık 1 hafta sona tüm bölümleri platformda izlenmye açıldı.

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Arayış fragmanı:

Arayış yayın tarihi:

Arayış, 14 Haziran’da yayınlanacak. Dizi, yalnızca Disney+’tan izlenebilecek.

Arayış konusu:

Arayış, gizemli bir adada olan Nisan’ın kendini arayış hikâyesini ekranlara taşıyacak. Metropol hayatından sıkılan, hasta, mutsuz ve yolunu kaybeden Nisan, arkadaşıyla birlikte katıldığı şifa seansının ardından arkadaşını kaybediyor ve izinden gidiyor. Fakat bu iz, onu şaibeli bir tarikata ulaştırıyor.

Nisan, tarikata karşı şüphelere sahip olsa da tarikatın vaadine kayıtsız kalmıyor ve gizemli adam Tufan ile bir maceraya atılıyor. Dizi, metafizik, varoluş ve aşk temalarına vurgu yapacak.

Arayış oyuncu kadrosu:

Başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı Arayış, bu iki ismin yanı sıra Defne Kaylar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimlere de yer veriyor.