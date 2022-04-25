Mehmet Günsür, Atatürk'ün Babasını Canlandıracak!

Birsen Altuntaş tarafından ortaya atılan iddiaya göre Disney Plus'ın Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi'yi canlandıracak isim Mehmet Günsür olacak. Günsür, böylelikle dizi hakkında ortaya atılan iddialarda ismi geçen son kişi oldu.

Tüm Disney içerikleriyle birlikte 14 Haziran’da ülkemizde hizmete girecek olan Disney Plus, çıktığı gibi birçok yerli yapımla da yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Bu yerli yapımlardan biriyse Cumhuriyet’in 100. yılında yayımlanması planlanan, Mustafa Kemal Atatürk’ü konu alacak dizi olacak.

Dizi, şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilere göre Atatürk rolünde Aras Bulut İynemli’ye yer verecek. Geçtiğimiz günlerde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı Songül Öden’in canlandıracağı da öğrenilirken, bugün Atatürk’ün babasını canlandıracak isim hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Mehmet Günsür, Ali Rıza Efendi'yi canlandıracak

Film ve dizi severlerin yakından takip ettiği bir isim olan Birsel Altuntaş, son yazısında Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’yi canlandıracak oyuncunun, başarılı oyuncu Mehmet Günsür olacağını öne sürdü. Altuntaş, Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan’a da Sahra Şaş’ın hayat vereceğini öne sürdü.

Atatürk dizisi hakkında ortaya çıkan pek çok bilgi, diziye olan heyecanı daha da artırıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaki başarılı isimlerin yanı sıra diğer iddialar, dizinin müziklerini Oscar ödüllü Hans Zimmer’ın besteleyeceğini, hatta oyuncu kadrosuna Emma Watson'ın da katılacağını öne sürmüştü. Dizinin 2023 yılında 6 bölümlük ilk sezonuyla izleyicilerle buluşması bekleniyor.