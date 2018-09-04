Zerzevan Kalesi'nde Yürütülen Kazılarda Gizli Bir Geçit Bulu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında bulunan Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Roma dönemine ait 1700 yıllık kaya mezarlığı ve gizli geçit ortaya çıkarıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ilçeye 13 km uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında yer alan ve Roma İmparatorluğu döneminde 'askeri yerleşim' olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014 yılında başlatılan kazılar devam ediyor.





60 dönümlük alan üzerinde; 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yeraltı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan kale tarihe ışık tutuyor.

Kazı çalışmalarını inceleyen Çınar Kaymakamı Selami Kaya, kazıların 4 sene önce başladığını hatırlatarak, çalışmalarda önemli bir seviyeye gelindiğini kaydetti.





Çalışmaların aynı zamanda büyük bir özveriyle sürdüğünü belirten Kaya, "Zerzevan Kalesi ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için oldukça önemli bir turizm lokasyonudur. Kaleyi görmeye, farklı ülkelerden çok sayıda turist de geliyor" dedi.

Mithras Tapınağı ilgi çekiyor

Kaya, kazılarda ortaya çıkan Mithras Tapınağı'nın, Doğu Roma'nın dünyada en son bulunan tapınağı olması sebebiyle ilgi gördüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:



"Mithras Tapınağı'nı görmek için bilhassa Avrupa ülkelerinden çok sayıda turist geliyor. Burası esasında antik bir şehir. Hem yeraltı, hem de yerin üstünde büyük bir şehir mevcut. Kazı çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Gün geçtikçe tarihi yapılar ve eserler ortaya çıkacak. Zerzevan Kalesi ülkemiz adına çok önemli bir turizm destinasyonu olacak."





Kazı ekibi başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Coşkun da, bu seneki kazılara 45 gün önce başladıklarını ifade etti. Tapınağın tüm dünyada yankı uyandırdığını vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda yaklaşık 1700 yıllık, Roma dönemine ait kaya mezarlığı ortaya çıkardık. Zerzevan Kalesi'nde büyük bir mezarlık alanının bulunduğunu düşünüyorduk ama henüz tespit edememiştik. Bu, önemli bir keşif oldu."

"Surların dışında da, 2 noktada çalışmalar yürütülüyor. Şimdiye değin 4 mezarlık tespit ettik. Mezarların sayısı muhtemelen artacaktır. Tek kişilik özel mezarlar, 3 kişilik oda mezarları ve lahit tipi mezarlar var. Bu çalışma bizi önemli sonuçlara götürecek. Örneğin; mezarın aşağı noktasında gizli bir geçit bulduk. Büyük olasılıkla, yeraltında büyük bir mezarlık mevcut."





Coşkun, Roma dönemine ait olan kaya mezarlığının, dönemin tarihine ışık tutacağını dile getirdi. Kaledeki askerlerin ve sivillerin yaşamı bakımından önemli neticelere ulaştıklarını söyleyen Coşkun; kazılarda çıkan günlük hayatta kullandıkları eşya ve askeri malzemeleri de, o dönemi anlatması açısından çok değerli gördüklerini kaydetti.