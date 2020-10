Günlük İhtiyaçlarınız İçin 9 Dizüstü Bilgisayar Önerisi

Günlük işlerimizi halledebileceğimiz, okul görevlerinde, işte ve benzeri durumlarda kullanabileceğimiz bir dizüstü bilgisayar seçmek her ne kadar basit görünse de piyasada var olan yüzlerce seçenek, kullanıcıların kafasını karıştırabiliyor. Bu içeriğimizde günlük işlerinizide kullanabileceğiniz dizüstü bilgisayar önerisi listemizle, laptop seçemeyen okuyucularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Piyasada günlük işlerinizi halledebileceğiniz, canlı derslere katılabileceğiniz, iş yerinde ofis işleri, orta çaplı görsel tasarım ve video tasarım gibi işlerinizde kullanabileceğiniz birçok dizüstü bilgisayar bulunuyor. Fakat bu yüzlerce dizüstü bilgisayar arasında teknik detaylara boğulup bir bilgisayar seçmek sanıldığı kadar kolay bir iş değil.

Bu nedenle dizüstü bilgisayar önerisi yaptığımız listemiz ile siz okuyucularımıza yardımcı olmayı hedefliyoruz. Günlük kullanım, iş ve hatta orta çaplı oyun deneyiminin bile altından kalkabilecek laptopların bulunduğu dizüstü bilgisayar önerisi listemize, gelin hep beraber yakından bir göz atalım.

Günlük kullanıma uygun 9 dizüstü bilgisayar önerisi:

Lenovo Ideapad S145-15API

Lenovo V14 82C4015BTX

Huawei MateBook D 15

HP 15-DW2021NT

Lenovo V330 81B1000GTX

Asus D509DA-EJ887

Casper Nirvana C350.4.000-4C00E

Lenovo Ideapad S145-15AST

NOT: Listedeki bilgisayarlar pahalıdan ucuza doğru sıralanmıştır. Son fiyatlarını kontrol etmek ve ürünlere daha detaylı göz atmak için başlıklara tıklayabilirsiniz.

Ekran kartı: Radeon RX Vega 10 Graphics

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700U 2,3 GHZ, aşırtma ile 4,0 GHz

Bellek: 8 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 512 GB (2x256 GB) M.2 SSD

Ortalama fiyatı: 7.200 TL

6.000 TL bandında Ryzen 7 işlemciye sahip şaka gibi bir dizüstü bilgisayar olan Lenovo Ideapad S145, depolama alanı ve kalitesi bakımından da ön plana çıkıyor. 2 adet 256 GB’lık M.2 SSD’ye, Ryzen 7 3700U işlemciye ve işlemciyle entegre gelen Radeon RX Vega 10 ekran kartına sahip olan Lenovo Ideapad S145, özellikleri ile gerçekten göz dolduruyor.

Özellikle hız sizin için önemliyse, M.2 SSD takviyesi sayesinde Lenovo Ideapad S145 aradığınız hızı hiç şüphesiz size verebilecektir. Yine günlük olarak oynayabileceğiniz oyunlar konusunda da sizi üzmeyecek bir dizüstü bilgisayar olan Lenovo Ideapad S145’in tek dezavantajı ise Free Dos olarak geliyor olması. Bu da güvenlik için ekstra önlemler alınarak üstesinden gelinebilecek bir durum.

Ekran kartı: Radeon Vega 8 Graphics

İşlemci: AMD Ryzen 5 3500U 2,1 GHz, aşırtma ile 3,7 GHz

Bellek: 8 GB DDR4 2400 MHz

Depolama kapasitesi: 256 GB SSD

Ortalama fiyatı: 7.100 TL

6.000 TL fiyat aralığında en iyi özellikleri sunan dizüstü bilgisayarlardan biri olan Huawei MateBook D 15, Ryzen 5 3500U gibi yüksek performanslı bir işlemciyi, 8 GB RAM ile destekleyerek performansıyla göz dolduran bir laptop olarak karşımıza çıkıyor. Hafif ve küçük tasarımı ile her an her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz MateBook D 15; ofis işlerinden, görsel tasarıma, canlı derslere ve aklınıza gelebilecek her türlü günlük işi kolaylıkla halledebileceğiniz bir dizüstü bilgisayar.

Ryzen 5 3500U ile entegre olarak gelen Radeon Vega 8 ekran kartı ise bilgisayarı oyun yönünden güçlendiren oldukça yeterli bir ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz üzere oyun oynamak da günümüzde yaygın olarak birçok kullanıcının günlük ihtiyaçlarının arasında bulunuyor. Bu nedenle Huawei MateBook D 15, her bakımdan kullanıcıyı üzmeyecek bir dizüstü bilgisayar önerisi.

,

Ekran kartı: Nvidia GeForce MX330 2 GB

İşlemci: Intel Core i5-1035G1 1,0 GHz, aşırtma ile 3,6 GHz

Bellek: 8 GB (2x4 GB) DDR4 2666 MHz

Depolama kapasitesi: 128 GB M.2 SSD + 1 TB HDD

Ortalama fiyatı: 6.900 TL

Assassin’s Creed Odyssey gibi bir oyunu 1080p düşük ayarlarda 30 FPS oynatabilen GeForce MX330 ekran kartına sahip olan bu bilgisayar, bir kere satın aldıktan sonra uzun süre rahat edebileceğiniz bir model. Özellikle fotoğraf ve video düzenleme gibi günlük işlere sahip olan kullanıcıların düşünüldüğü Lenovo V14, 128 GB SSD’nin yanı sıra 1 TB’lık HDD depolama alanı ile uzun süre depolamayı dert etmemenize olanak sağlıyor.

Ayrıyeten 8 GB RAM’e sahip olan bu modelde ikili RAM kiti kullanılarak RAM tüketimine dayalı uygulamaların performansı arttırılıyor. Bu da daha iyi bir Chrome ve Adobe programları deneyimi sağlıyor. Ayrıca M.2 SSD sayesinde yükleme sürelerinden de gözle görülür bir şekilde tasarruf edebiliyosunuz.

Ekran kartı: Radeon Vega 8 Graphics

İşlemci: AMD Ryzen 5 2500U 2,0 GHz, aşırtma ile 3,6 GHz

Bellek: 4 GB DDR4 2400 MHz

Depolama kapasitesi: 256 GB SSD

Ortalama fiyatı: 6.000 TL

Son dönemlerde AMD Ryzen mobil işlemcilerinin popülerliğinin artmasıyla Lenovo dâhil birçok köklü dizüstü bilgisayar üreticisi Ryzen işlemcilere bilgisayarlarında yer vermeye başladı. Ryzen 3’ün bir üst nesli olan Ryzen 5 işlemci ile güçlendirilen Lenovo V330, özellikle işlemciye daha çok yüklenen uygulamalarda ve programlarda daha iyi performans sağlıyor.

256 GB’lık gayet yeterli bir depolama alanına sahip olan Lenovo V330; eğer küçük çaplı görsel tasarımlar yapıyorsanız Adobe Photoshop, Premiere ve benzeri programlara dayalı günlük işlerinizin altından kalkabilecek bir dizüstü bilgisayar. Bunun yanı sıra Lenovo V330, bu fiyat aralığında Windows 10 Pro ile gelen nadir bilgisayarlardan bir tanesi.

Ekran kartı: Radeon R4 UMA

İşlemci: AMD A6 9225 2,6 GHz, aşırtma ile 3,0 GHz

Bellek: 4 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 128 GB SSD

Ortalama fiyatı: 5.800 TL

Piyasada bulunan en ucuz Ideapad modellerinden biri olan Lenovo Ideapad S145, tam bir fiyat/performans ürünü olarak değerlendiriliyor. Ofis programları kullanma, internette gezinme, film/dizi izleme ve aklınıza gelebilecek diğer günlük işlerinizi kolaylıkla halledebildiğiniz Lenovo Ideapad S145, bu işlerinizi bir nebze hızlandıracak SSD depolamasına da sahip.

Windows 10 Home lisanslı olarak gelen bu modelde ayrıca 8 GB’a kadar RAM yükseltme desteği de bulunuyor. Bu sayede çok düşük fiyatlara RAM değerini iki katına çıkarabiliyor ve daha stabil bir performansa sahip olabiliyorsunuz.

Ekran kartı: AMD Radeon Graphics

İşlemci: AMD Ryzen 3 3250U 2,6 GHz, aşırtma ile 3,5 GHz

Bellek: 4 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 256 GB M.2 SSD

Ortalama fiyatı: 5.100 TL

Giriş seviyesi Casper Nirvana C350’den sadece birkaç yüz lira pahalı olan Asus D509DA, aradaki fiyat farkına göre azımsanmayacak derecede özellikler sunuyor. 120 GB’lık SSD depolamadan iki katı daha fazla 256 GB SSD depolaması sunan Asus, M.2 tipi SSD ile kullanıcılara gözle görülür bir hız artışı sunuyor.

1080p çözünürlükte 15.6 inç bir ekrana sahip olan bu bilgisayarın dezavantajı ise Free Dos olarak gelmesi. Eğer Windows’un tüm özelliklerini gerek iş için gerekse günlük olarak kullanıyorsanız ve güvenlik sizin için önemliyse, Windows işletim sisteminin fiyatını da göz önünde bulundurmanız faydanıza olacaktır. Asus D509DA bunların dışında 2020 yılında çıkan Ryzen 3 3250U ile günlük işlerin ötesine geçen bir performans sunabiliyor.

Ekran kartı: Intel UHD Graphics

İşlemci: Intel Core i3-1005G1 1,2 GHz, aşırtma ile 3,4 GHz

Bellek: 4 GB DDR4 2666 MHz

Depolama kapasitesi: 128 GB SSD

Ortalama fiyatı: 5.200 TL

Günlük işlerinizi gözünüz kapalı halledebileceğiniz bir bilgisayar olan HP 15-DW2021NT, 10. nesil Intel işlemcisi ile ön plana çıkıyor. 4 GB RAM her ne kadar artık günümüzde pek yeterli olmasa da HP 15, içerisinde bulunan ekstra RAM slotu ile daha sonradan 3200 MHz hızında RAM takviyesi yapmanıza olanak sağlıyor.

Bunların dışında işlemciye entegre olan Intel UHD grafik kartı; film/dizi izleme, internette gezinme, ofis programları kullanma gibi birçok günlük işinizi halletmenizde yeterli olacaktır. Oyun yönünden pek bir performans beklemese de 2000’li yılların başlarına doğru nostaljik bir yolculuğa çıkaracak oyunları da gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz.

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 600

İşlemci: Intel Core Celeron N4000 1,1 GHz, aşırtma ile 2,6 GHz

Bellek: 4 GB DDR4

Depolama kapasitesi: 120 GB SSD

Ortalama fiyatı: 3.900 TL

Casper Nirvana serisi uzun zamandır bilgisayar dünyasında varlığını devam ettiren bir dizüstü bilgisayar serisi. 3 farklı laptoptan oluşan Nirvana C350 serisinin giriş düzeyi bilgisayarı olan C350.4000’de Intel Celeron bir işlemci kullanılıyor. Bu işlemci, Nirvana C350 serisinin bir üst modelinde kullanılan 5. nesil i3 işlemciden daha iyi entegre ekran kartı ve RAM performansı sunuyor.

Bu sayede özellikle; internette çok fazla geziniyor ve malum RAM canavarı olan Chrome’da çok fazla sekme kullanıyorsanız, RAM performansı daha yüksek bir işlemcili modeli tercih etmek yararınıza olacaktır. Fiyat performans ürünü olarak kabul edilen Casper Nirvana 350, şu an size yapabileceğimiz belki de en ucuz dizüstü bilgisayar önerisi.

Ofis programları, orta ve başlangıç düzeyde görsel tasarım, film/dizi izleme, internette dolaşma ve benzeri gibi günlük işlerinizi halledebileceğiniz dizüstü bilgisayar önerisi yaptığımız listemizin sonuna geldik. Sizler listede bulunan dizüstü bilgisayarlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin kullandığınız önerebileceğiniz günlük ihtiyaca yönelik dizüstü bilgisayarlar hangileri? Görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.