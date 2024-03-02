Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Dutch Drone Gods tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı drone'u ile yarıştı. Azami 350 km/s hıza ulaşabilen drone, Verstappen'i şaşırtmayı başardı.

Formula 1'de 2024 sezonunun ilk yarışı bugün Bahreyn'de gerçekleşti ve Red Bull pilotu Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'e 22 saniyenin üzerinde fark atarak yarışı kazanmayı başardı. Ancak bu haberimizde Verstappen'in Bahreyn GP'deki zaferinden değil, İngiltere'deki Silverstone pistinde almış olduğu bir yenilgiden bahsedeceğiz.

Red Bull, geçtiğimiz günlerde resmi YouTube kanalında bir video paylaştı. Bu videoda son dünya şampiyonu Max Verstappen, Dutch Drone Gods'ın bir yıldan uzun bir sürede geliştirdiği ve "dünyanın en hızlı kameralı drone'u" dediği drone ile yarışıyordu. Sonuç, Formula 1 araçları ne kadar gelişmiş olsalar da henüz hava araçlarına yetişebilecek kapasitede değiller gibi görünüyor…

Max Verstappen, drone'u geçmeyi başaramadı

Dutch Drone Gods'ın drone'u, ortalama bir Formula 1 aracından 2 kat daha hızlı ivmeleniyor ve 300 km/saat hıza yalnızca 4 saniyede ulaşabiliyor. Azami hızı ise 350 km/saat olarak açıklandı. Bu yüksek hız performansı, Max Verstappen'in drone'a açık bir şekilde yenilmesiyle sonuçlanıyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile baş başa bırakıyoruz.

Max Verstappen'in drone ile yarıştığı video: