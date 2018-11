Cep Telefonu Boyutundaki DJI Osmo Pocket Tanıtıldı

Neredeyse bir cep telefonu kadar yer kaplayan fakat buna rağmen 4K 60 fps video kaydını destekleyen DJI Osmo Pocket tanıtıldı.

Çin merkezli kamera ve kamera sabitleyici üreticisi olan Dà-Jiāng Innovations Science and Technology Co. Ltd. ya da bilinen adı ile DJI, Osmo serisinin en yeni üyesi olan DJI Osmo Pocket’ı resmi olarak tanıttı. Serinin diğer üyelerine göre çok daha kompakt bir tasarıma sahip olan cihaz, yeteneklerinden ise pek bir şey kaybetmiyor.

Yeni DJI Osmo Pocket, 1/2.3 inçlik 12MP’lik bir kameraya sahip. 4K 60fps video kaydını destekleyen bu kamera, üç eksenli sabitleme teknolojisi sayesinde hem hareketli hem de sabit videolarda tam pürüzsüzlük vadediyor. Ayrıca cihazın üzerinde bulunan dokunmatik ekran, Osmo Pocket üzerinde tam kontrole sahip olmanızı sağlıyor.

DJI Osmo Pocket’ın en büyük özelliği ise boyutu. Neredeyse sıfır sarsılmayla 4K 60fps video kaydı gerçekleştirebilen bu cihaz, yaklaşık olarak bir akıllı telefon büyüklüğünde. Bu sayede cihazı bir çanta yerine cebinizde bile taşıyabilirsiniz. Şu an ön siparişe açılmış olan cihaz 349 dolar (~1.808) fiyat etiketine sahip.