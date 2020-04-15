DM Ne Demek, Nasıl ve Hangi Uygulamalarla Atılır?

Sosyal medya platformlarında sürekli karşımıza çıkan DM yazısı, birçok insanın kafasında soru işareti oluşturuyor. Instagram ve Twitter da dahil olmak üzere neredeyse bütün sosyal medya platformlarında karşılaşabileceğimiz bu özellik, kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. DM hakkında bütün detaylı bilgileri sizler için hazırladık.

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız DM kavramı, çoğu kişi tarafından bilinse de bazı kullanıcılar, özellikle sosyal medyaya yeni yeni ısınalar için kafa karıştırıcı olabiliyor. Neredeyse büyün sosyal medya mecralarındaki bu özellik, aslında alıştığımız sıradan mesajlaşma özelliğinin başka bir adı. Eğer daha önce herhangi bir sosyal medyada DM özelliği kullanmadıysanız, DM ne demek gibi sorular sormanız gayet normal.

DM ne demek?

İngilizcede Direct Message direkt mesaj anlamına gelen “direct message” kelimelerinin baş harflerinden oluşan DM, adından da anlayacağınız üzere sosyal medya hesabınız üzerinden belirli bir kişiye kişisel mesaj atmanızı sağlar.

Aklınıza ilk gelen sorulardan biri “Whatsapp varken dm kullanmaya ne gerek var?” olabilir. Öncelikle birisiyle Whatsapp konuşması başlatmak için o kişinin rehberinizde kayıtlı olması gerektiğini unutmamak lazım. Sosyal medya üzerinden DM atmak iste numaraya ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebiliyor.

DM ne için kullanılır?

Yazımızın DM ne demek kısmında bu özellik sayesinde başka bir kişiyle sosyal medya üzerinden iletişime geçebileceğinizi söylemiştik. DM atmanın bir başka nedeni ise, herhangi bir uygulamayı kullanırken o uygulamadaki resim, yazı veya video gibi özellikleri daha hızlı bir şekilde sevdiklerinizle paylaşabilmeniz.

Örneğin Instagram’da beğendiğiniz bir videoyu telefonunuza kaydedip Whatsapp’tan paylaşmaya çalışmak yerine, DM özelliğini kullanarak saniyeler içerisinde bu videoyu bir başkasına kolayca gönderebilirsiniz.

Kimlere DM atılır?

Aynı sosyal medya aracını kullanan herkes, rahatça birbirine DM atabilir. Halihazırda takipleştiğiniz insanlara ve hatta ünlülere bile dm atmanız mümkün. Ancak, sosyal medya ayarlarından DM alma özelliğini kapatma özelliği olduğu için bazı insanlarla karşılıklı takipleşmeden DM atamazsınız.

DM’den yürümek ne demek?

DM ne demek sorusunun ardından kafalarda oluşan bir diğer soru, DM’den yürümek ne anlama geliyordur. Genellikle gençlerin hoşlandığı kişilerle ilk iletişime geçtiği yer sosyal medya platformları olduğu için, tanışmak ve hatta flörtleşmek için DM özelliğini kullanabiliyorlar. Buna da, yine gençlerin arasında DM’den yürümek deniyor ve bu tabir sıklıkla kullanılmasının yanı sıra aynı zamanda birçok komik içeriğe yol açabiliyor.

Instagram’da DM nasıl kullanılır?

DM ne demek, ne işe yarar öğrendiysek artık sıkça kullanılan sosyal medya plaformlarında DM nasıl kullanılır aşamasına geçebiliriz. Instagram, aktif kullanıcı sayısıyla en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri. Hal böyle olunca, kullanıcılarına sürekli yeni özellik sunma peşinde olan bu uygulama, DM özelliği de sunuyor.

Instagram DM, Instagram uygulaması üzerinden gönderi yollama dışında kullanıcılarla mesajlaşma, sesli mesaj ve hatta görüntülü konuşma gibi birçok özellik daha sunuyor. Bu özellikler sayesinde Instagram’da gördüğünüz ilgi çekici içerikleri bir başkasıyla paylaşabilir, günlük konuşmalarınızı bu uygulama üzerinden devam ettirebilirsiniz.

Instagram DM kutusuna nasıl bakılır?

Instagram, size gelen ve sizin yollamış olduğunuz mesajları uygulama üzerinde başka bir sayfada saklı tutuyor. Uygulamaya tıkladığınızda sağ üstte bulunan oka benzeyen simgeye tıkladığınızda, mesajlarınızı görebilir, yeni mesaj atabilirsiniz.

Instagram’da DM nasıl atılır?

Instagram'ı açın,

Ekranın sağ üst köşesindeki kağıttan uçak simgesine dokunun,

Açılan pencere sizin DM kutunuz olacak.

Herhangi birine DM atmak için o kişinin Instagram profiline gidin,

Mesaj gönder butonuna tıklayın,

Açılan pencerede göndereceğiniz mesajı yazıp görüşmeyi başlatın.

Instagram’da DM atmak için, öncellike bir önceki kısımda bahsetmiş olduğumuz ok simgesine tıklıyoruz. Daha sonra yine sağ üst köşede bulunan kalem işaretine dokunduktan sonra, alt tarafta bulunan kişiler listesinde mesaj göndermek istediğimiz kişiyi seçiyoruz.

DM listenizde bulunmayan bir kişiye mesaj atmak isterseniz, Ara kısmına mesaj göndermek istediğiniz kişinin adını yazarak rahatça bulabilirsiniz. Kişiyi seçtikten sonra göndermek istediğimiz mesajı yazıp, Gönder butonuna tıklıyoruz.

Instagram DM mesajları nasıl silinir?

Instagram’dan nasıl DM atılır öğrendiysek, şimdi tekrar görmek istemediğimiz mesajları nasıl silebiliriz ona bakalım. Instagram’da mesaj silmenin iki yolu var; birincisi, karşı tarafla olan mesajlaşmalarınızı komple silmek ve ikincisi, sadece tek bir mesajı silmek.

Karşı tarafla olan konuşmalarınızı komple silebilmek için DM kutusuna girdikten sonra silmek istediğiniz mesajları sola kaydırarak tüm konuşmayı silebilirsiniz. Eğer tek bir mesaj silmek istiyorsanız, silmek istediğiniz mesajın üzerine uzun basın ve Gönderimi Geri Al seçeneğine tıklayın.

Instagram DM özelliği nasıl kapatılır?

Instagram’da kullanıcı sayısı bir hayli fazla olduğu için ara sıra DM kutunuza farklı kişilerden gelen mesajlardan rahatsızlık duyabilir, bu özelliği kapatma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu özelliği, sizlere göstereceğimiz adımları takip ederek basitçe kapatabilmeniz mümkün.

Instagram'dan kendi profil sayfanıza gidin,

Sağ üst köşeden menüyü açın

Ayarlar kısmına girin,

Burada karşımıza çıkan Bildirimler kısmına tıklayarak Direct Mesajları seçeneğine tıklıyoruz.

Karşımıza çıkan sayfada mesaj istekleri, görüntülü sohbet gibi özelliklerin ayarını yapabileceğimiz gibi aynı zamanda Mesajlar kısmını Kapalı tutarak Instagram’ın DM özelliğini kapatabiliriz.

Twitter’da DM nasıl kullanılır?

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir başkası da Twitter, bünyesinde DM özelliğine de yer veriyor. Kullanıcıların maksimum 280 karakter uzunluğunda metinler yayınlayabildiği bu platform, aynı zamanda resim veya video paylaşma özelliği de sunuyor.

Twitter’da DM sayfasına gelmek oldukça basit. DM atmak istediğiniz kişinin kullanıcı adının yanında üzerinde mesaj simgesi bulunan kutucuğa tıklayarak DM kutusunu açıp mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.

Twitter’da DM mesajları nasıl silinir?

Twitter’da görmek istemediğimiz mesajları silmek mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken mesaj kutunuza giderek sohbetin sola doğru kaydırmak ve ardından çöp kutusu simgesine tıklayarak sohbeti silmeyi onaylamak.

Yukarıdaki çözümümüz karşı tarafla olan mesajlaşmanızı komple silmek içindi, eğer sadece tek bir mesajı silmek istiyorsanız, silmek istediğiniz mesajın üzerine uzun tıklayarak Mesajı Kendin İçin Sil seçeneğine tıklamalısınız.

Twitter DM özelliği nasıl kapatılır?ü

Twitter uygulamasını açın,

Mesajlar bölümüne girin,

Sol üst köşeden Ayarlar sembolüne dokunun,

Herhangi Birinden Mesaj Al kısmını kapatın.

Twitter’da DM özelliğini kapatmak işte bu kadar basit. Yine bu ayarlar üzerinden anlık bildirim ayarları ve okundu bilgisi gibi bir çok özelliği ayarlamanız mümkün.