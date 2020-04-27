Avengers: Infinity War senaristleri, Marvel evreninin gizemli büyücüsü Doctor Strange'in Iron Man zırhı içindeki fotoğrafını paylaştı. Daha önce sadece konseptlerle karşımıza çıkan kare, az kalsın bir filmde de karşımıza çıkıyormuş.

Marvel Studios görsel geliştirme sanatçısı Phil Saunders, geçtiğimiz şubat ayında Doctor Strange'in Iron Man zırhı giydiği bazı görseller yayınlamıştı. İlgi çeken konseptler, meğer Avengers: Infinity War senaristleri Christopher Markus ve Stephen McFeely tarafından gerçeğe dönüştürülmüş.

Avengers: Infinity War senaristleri, ComicBook.com'un başlattığı Infinity War #QuarantineWatchParty etiketi için Doctor Strange'in Iron Man zırhı içindeki kamera arkası görüntüsünü paylaştı. Yani Infinity War filminde Doctor Strange'in Ebony Maw'ın gemisinden kurtarıldığı sahnenin yayınlanmayan başka bir versiyonu daha vardı.

Doctor Strange'in Iron Man zırhı giydiği sahneden paylaşılan fotoğraf

Söz konusu sahne, Iron Man ve Spider-Man'in Strange'i Ebony Maw'ın gemisinden kurtarmasından sonra çekildi. McFeely, dün yaptığı açıklamada, "Yani, bu kurtarma operasyonunun başka versiyonları da vardı. Bazıları filmde yer alamayacak kadar harika ve uzundu. Ama yine de, insan hayal edebilir..." dedi.

Doctor Strange'in Iron Man zırhı içindeki konsepti ilk kez, Avengers: Endgame için tasarlanan bir sanat kitabında ortaya çıkmıştı. Kitaptaki görüntüde Strange, Iron Man zırhı giyerken, Tony Stark büyücünün peleriniyle görünüyordu. Ardından Marvel Studios görsel geliştirme sanatçısı Phil Saunders, Instagram'da bu konsepte, aşağıda görebileceğiniz yeni çalışmalar eklemişti.

Saunders, konsept çalışmasında Iron Man'in Mark L zırhının Doctor Strange'i Ebony Maw'ın saldırısından koruduğunu belirtmişti. Konsepte, Iron Strange adı verilmişti. Sonunda senaristler dayanamayıp konseptin çıkış noktasını sahne arkası fotoğrafıyla ortaya koydu. Avengers: Infinity War, 25 Haziran'da Disney+'a gelecek. Avengers: Endgame ise daha önce popüler yayın platformunda yerini almıştı.