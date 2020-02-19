Dolandırıcıların Yeni Taktiği Teslim Edilemeyen Kargo Yalanı

Telefon dolandırıcılarının yeni tuzağı kargolar oldu. Vatandaşları arayıp teslim edilemeyen kargolarının olduğunu ifade eden dolandırıcılar, tuzaklarına düşürdükleri kişilere 0800'lü bir numara veriyorlar. Bu numarayı arayan vatandaşlar, uzun bir süre oyalanıyor ve yüklü bir telefon faturasıyla karşılaşıyor.

Dolandırıcılık, günümüzün en popüler sorunlarından bir tanesi. Hemen her gün, dünyanın farklı bir yerinde yeni bir dolandırıcılık haberi patlak veriyor. Çoğu zaman insanların türlü güçlüklerle kenara köşeye attıkları birikimlere göz diken dolandırıcılar, kimi zaman ise daha büyük oynuyorlar. Türkiye'de de sık sık yaşanan dolandırıcılık olayları, vatandaşlarımızın canını hayli acıtıyor.

Dolandırıcılar, Türkiye'de en çok telefon üzerinden insanlara ulaşıyorlar. Sürekli olarak farklı yöntemler uygulayan dolandırıcılar, bu yüzden vatandaşları kolaylıkla tuzaklarına düşürebiliyorlar. Son dönemlerde yaygınlaşan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ise vatandaşları "Kargonuz var." yalanıyla mağdur ediyor.

Dolandırıcıların yeni taktiği, bir kişinin aranıp kargosu olduğunun söylenmesiyle başlıyor. Dolandırıcılar, kuryenin adrese geldiğini ancak kargonun teslim edilemediğini belirtiyor ve "0800"le başlayan bir numara veriyorlar. Vatandaşlar da kendilerine gelen bir kargo olduğunu düşünerek bu numarayı arıyorlar. Telefonda bir süre oyalanan vatandaşlar, ay sonu geldiğinde ise kabarık bir telefon faturası ile karşılaşıyorlar.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çağrı Merkezi Derneği Başkanı Rengin Ağılönü, çağrı merkezi sektörü olarak bu tarz dolandırıcılık olaylarıyla ilişkilendirildikleri için üzgün olduklarını söylüyor. Vatandaşlar için bazı uyarılarda bulunan Ağılönü, birkaç ufak soruyla karşıdaki kişinin dolandırıcı olup olmadığının anlaşılabileceğini ifade ediyor.

Ağılönü, vatandaşların dolandırıcılıktan kurtulmak için nereden arandığını bilmesi gerektiğini söylüyor. Arayan kişinin yanıtlarına göre davranılması gerektiğini ifade eden Ağılönü, kişisel numaraya nereden ulaşıldığının sorulması ve alınan cevaptan tatmin olunması gerektiğini ifade ediyor. Ağılönü'ne göre dolandırıcılar, genellikle kaçamak yanıtlar veriyor ve vatandaşları oyalamaya çalışıyorlar.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. 5809 sayılı kanunu işaret eden Ağaoğlu, kanun gereğince vatandaşları koruma görevinin BTK'da olduğunu söyledi. BTK'nın bu konuda önlemler alması gerektiğini belirten Ağaoğlu, bu tür servislerin engellenebileceğini ifade etti. Ağaoğlu'na göre hizmet veren operatörlerin de BTK ile birlikte çalışması ve bu tür sorunların önüne geçmesi gerekiyor.