Eğer akıllı bileklik almak istiyor, ancak yükselen dolar kurları bu isteğinizi törpülüyorsa Teknostore’da indirime giren akıllı bilekliklere göz atabilirsiniz.

Dolar kurunun yükselmesi, akıllı telefon, saat, bileklik gibi teknolojik ürünlerin de fiyatını artırdı. Son dönemde hemen hemen her ürüne zam haberi duymaya başladık ve bu durum herkesin canını normal olarak sıkıyor. Zor bir dönemden geçiyor olsak da karşımıza gelen nadir fırsatlar da yok değil. Akıllı bileklik almak isteyen, ancak fiyatları yükseldi diye satın almaktan vazgeçen kişiler için güzel bir haberimiz var.

Akıllı bileklik denilince akla gelen ilk markalardan olan Veryfit’e ait 3 akıllı bileklik, Teknostore’da kısa süreliğine indirime girdi. Bugün sizlere, birbirinden başarılı Veryfit akıllı bilekliklerini tanıtacağız.

Adımsayar, kalori hesaplama gibi özelliklere sahip olan ID115HR, 0.86 inç OLED ekranıyla dikkat çekiyor. 50 mAh bataryası bulunan cihaz 1 saat içinde tam şarj olabiliyor.

0.91 inçlik OLED ekranla gelen akıllı bileklik, tek şarjla 5-10 gün kullanım imkanı sunabiliyor. Kalp atış hızı ölçme, mesafe ölçme, kalori hesaplama gibi özelliklere de sahip olan cihaz, fiyat konusunda da son derece iddialı.

Adım sayma, kalori gibi standart özellikleri barındıran akıllı bileklik, ayrıca SMS ve uygulamalar için bildirimleri de gösterir. Tasarım olarak çok iddialı olan akıllı bileklik 70 mAh’lik bataryası ile 7 günlük kullanım süresi sunuyor.

Kamera kontrol, hırsızlık alarmı, kalori hesaplama, kalp ritmi gibi özelliklere sahip olan akıllı bileklik, kısmen de olsa suya ve toza karşı dayanıklıdır. Yağmur, el yıkama gibi basit su sıçramalarına karşı dayanıklı olan akıllı bileklik, havuz, duş gibi ortamlarda su teması kaynaklı sorun yaşayabiliyor.

Adımsayar, kalori gibi fonksiyonlarla kullanabileceğiniz akıllı bileklik, çağrı ve bildirim konusunda uyarı alabiliyor. 7-10 gün bekleme süresi sunan akıllı bileklik, ince tasarımıyla da beğeni topluyor.

Özellikle spor yapanların tercihi olan akıllı bileklik, 0.96 inç TFT ekrana sahip. Katedilen mesafe, uyku takibi, çoklu spor modu, kalp ritim monitörü gibi özelliklere sahip olan bileklik, spor yapanların vazgeçilmezi olabilir.

Geniş tasarımı ile akıllı bileklik ve akıllı saat aralığında kalan kişilerin tercih edebileceği ID107HR Plus, diğer akıllı bilekliklerde olan özelliklere ek olarak WahatsApp, Instagram gibi üçüncü parti uygulamalara bildirim desteği de sunuyor.

Eğer bu akıllı bileklikler sizi memnun etmediyse, buraya tıklayarak Teknostore’da yer alan diğer akıllı bilekliklere de göz atabilirsiniz.