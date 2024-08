Donald Trump kripto para platformu kuruyor

Donald Trump, merkezi olmayan kripto para platformu kuracağını duyurdu. "The DeFiant Ones" isimli platformun neler sunacağı şimdilik belli değil.

Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleri için aday olan Donald Trump'tan bomba bir hamle geldi. Trump, kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'da bir paylaşım yaptı ve bir kripto para platformu kuracağını duyurdu. Ancak Trump, konuyla ilgili detay vermedi.

Edinilen bilgilere göre Donald Trump'ın kuracağı yeni platformun ismi "The DeFiant Ones" olacak. Buradan, söz konusu platformun merkezi olmayan kripto para borsası olacağını anlayabiliyoruz. Aynı paylaşımda yer alan Telegram bağlantısı ise bizi yine The DeFiant Ones isimli bir kanala götürüyor. An itibarıyla 38 binden fazla abonesi olan bu kanalda, yapılmış önemli bir paylaşım bulunmuyor.

Donald Trump'ın açıklaması şöyle:

Ortalama bir Amerikalı çok uzun zamandır büyük bankalar ve finans elitleri tarafından sıkıştırılıyor. Birlikte tavır almamızın zamanı geldi.

Donald Trump, kripto para piyasaları için oldukça önemli bir isim. Çünkü Trump, kripto varlıkları açık açık destekliyor. Hatta kısa süre önce Bitcoin Konferansı etkinliklerinde konuşan Trump, seçimi kazanması hâlinde "kripto topluluğunun ezeli düşmanı olan" SEC Başkanı Gary Gensler'i kovacağının sözünü verdi. Tabii bunu yapıp yapamayacağını zaman gösterecek.