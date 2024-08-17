Kripto para dünyasına meraklı kişilerin bildiği üzere Satoshi Nakamoto’nun elinde hiç dokunmadığı 1,1 milyon adet Bitcoin var. Bu içerikte olası senaryoların derinliklerine dalacağız. Bu Bitcoin’lerin akıbeti ne olacak dersiniz?

Bitcoin dünyasının gizemli ismi Satoshi Nakamoto, 2008 yılında yayınladığı makale ile Bitcoin’i dünyaya tanıtmasının ardından özellikle finans dünyasında bir devrim başlatmıştı.

Nakamoto, neredeyse her alanda etkisini gösteren kripto para devriminin alkışlarını toplamak bir yana dursun, kendisine ait olan 1,1 milyon adet Bitcoin’e de yıllardır elini bile sürmedi.

Peki bu 65,4 milyar dolara tekabül eden servete ne olacak dersiniz? Olasılıkları bir değerlendirelim.

Öncelikle ilk olasılığımız Nakamoto’nun ya da başka birisinin bu servete hiçbir zaman dokunmaması.

Bu, kripto para yatırımcıları arasında yaygın olan görüşlerden biri.

Nakamoto’nun gerçek kimliği ortaya çıkmadıkça ya da kendisi cüzdanında bekleyen Bitcoin’leri kullanmaya başlamadıkça bu servet sonsuza dek kilitli kalabilir.

Söz konusu devasa servete kesinlikle erişilemeyeceğinin kesinleştiği senaryoda, Bitcoin arzının 1.1 milyon adetlik büyük bir kısmının sonsuza dek dolaşımdan çıkacak olması piyasadaki Bitcoin'lerin o dönemki değerinde artış olmasına sebep olabilir.

Bir başka olası senaryo, Nakamoto’nun kimliğinin bir gün ortaya çıkması ve Bitcoin’lerini satmaya karar vermesi.

Böyle bir senaryo, piyasa büyük bir şok etkisi yaratabilir.

Nakamoto’nun elinde tuttuğu oldukça yüklü miktardaki Bitcoin’lerin satılması, piyasada büyük bir satış baskısı yaratabilir ve

Bu da fiyatların hızla düşmesine neden olacaktır.

Bu senaryo, tüm kripto para piyasası üzerinde ciddi bir etki yaratır ve piyasa panik rüzgârlarının esmesine sebep olur.

Ek olarak Nakamoto’nun hesabındaki Bitcoin’ler ile işlem yapması onun kimliğinin de açığa çıkması anlamına geleceğinden dolayı bu küresel basın ve düzenleyici kurumların da ilgisini çekerek, yeni gelişmeler görmemize sebep olacaktır.

Son senaryomuz, Nakamoto’nun mirası bir vasiyet aracılığıyla başka birinin kontrolüne geçebilir.

Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği ortaya çıkmasa bile onun dijital varlıklarına bir şekilde erişim sağlanması da mümkün.

Nakamoto’nun bir varis bırakmış olması veya bir çeşit dijital vasiyet hazırlamış olması senaryosunda, servetin nasıl yönetileceği ve hangi amaçlar için kullanılacağı gelecekteki kripto para ekosisteminin sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratma potansiyeline sahip.

Özetle, henüz kim ya da kimler olduğunu dahi tespit edemediğimiz Satoshi Nakamoto ve onun mirası hâlâ daha büyük bir sır.

Bakalım ilerleyen yıllarda nelere şahit olacağız…

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