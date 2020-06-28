Twitch’in en popüler yayıncılarından bir tanesi olan Dr. Disrespect, platformdan neden engellendiğiyle ilgili açıklama yaptı. Ünlü yayıncı tarafından konuya getirilen kısa açıklama ise olayla ilgili muallaklığı daha da artırdı.

Son dönemlerde oyun dünyası ve yayıncılığında oldukça hareketli günler yaşanıyor. İlk olarak popüler Destiny 2 yayıncısı “SayNoToRage” ile ilgili taciz olayları ortaya çıktı. Ardından gelen birkaç gün içerisinde de Assassin’s Creed: Valhalla direktörü ve diğer Ubisoft yöneticileriyle birlikte bazı yayıncıların da benzer olayları gün yüzüne çıktı.

Ardından ise popüler Twitch yayıncısı Dr. Disrespect’in platformdan kalıcı olarak engellendiği açıklandı. Engellenmenin sebebi net olarak belirtilmese de Twitch tarafından oldukça yüzeysel bir açıklama yapıldı: “İşleyişimiz içerisinde bir yayıncının Topluluk İlkelerimizi ve Hizmet Kullanım Şartlarımızı ihlâl ettiğine dair kanıtımız olursa harekete geçeriz. Bu, topluluk içerisindeki statüleri ya da ehemmiyetleri fark etmeksizin tüm yayıncılar için geçerlidir.”

Dr. Disrespect, Twitch’ten neden engellendi?

Twitch, konuyla ilgili net bir açıklama yapmasa da Forbes’tan Erik Kain, yaptığı araştırmayla konuyla ilgili bazı noktaları açıklığa kavuşturdu. Kain’in haberine göre e-spor gazetecisi Rod Breslau, resmi Twitter hesabından Dr. Disrespect’in engellenmesiyle ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı.

Breslau, attığı tweette oldukça güvendiği bir kaynaktan ünlü yayıncının neden engellendiğini öğrendiğini ifade etti. Ancak konunun önemi ve hassasiyeti sebebiyle açıklama yapmaktan geri durduğunu, bu konuda rahat hissetmediğini söyledi.

Dr. Disrespect ise resmi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Twitch, aldıkları kararın sebebi konusunda beni bilgilendirmedi. Bu zor zamanlarda destekleyen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Ancak Kain’e göre ünlü yayıncının yaptığı açıklama mantıklı değil ve bunun iki büyük sebebi bulunuyor. Birincisi; yayıncı tarafından gelen açıklamanın oldukça kısa olması ve platformun kendisini bilgilendirmediğini ifade etmesi. Eğer ki konu hakkında kendisine hiçbir açıklama yapılmadıysa, açıklama için bir gün boyunca beklemesi ve bu süre boyunca ortaya çıkan dedikodulara konu olması. Yani Kain, yayıncının konu hakkında herhangi bir bilgisi yoksa konuyla ilgili derhal bir açıklama yaparak dedikoduların önüne geçebileceğini söylüyor.

Kain’in, Dr. Disrespect’in açıklamasını mantıksız bulmasının ikinci büyük sebebi, yayıncının yaptığı açıklamada sadece bir noktaya odaklanmış olması; Twitch tarafından bilgilendirilmemiş olması. Yani Dr. Disrespect, neden engellendiğini biliyor ki sektör içerisinde yer alan kaynakların Breslau gibi gazetecilere engellenmenin sebebini söylüyorsa ünlü yayıncı da neden engellendiğinin bilincindedir.

Ancak Kain, üçüncü ve çok daha kötü bir ihtimalin olabileceğinden bahsediyor. Gerçekten istenmedik, çok daha kötü şeyler yaşandı ancak Twitch ve neler olduğunu bilen bir avuç insanın yayıncıya neler olduğunu söylemesine izin verilmiyor. Erik Kain, bu sebebin ne olduğu konusunda ise detaylara inmek istemediğini ifade ediyor.

Tabii konuyla ilgili detaylı açıklamalar tüm şeffaflığıyla açıklanmadığı sürece dedikoduların ve söylentilerin önünün kesilmesi de pek muhtemel gözükmüyor.