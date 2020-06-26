Bu hafta içinde çok sayıda yayıncısı istismarla suçlanan Twitch, harekete geçmeye karar verdi ve itham edilen bazı yayıncıları banladı. Şirket, banların kalıcı olduğunu söylediği için bu yayıncılar geri dönemeyecek.

Amazon'un sahibi olduğu spor ve video oyunu odaklı canlı yayın platformu Twitch'in başı, bir süredir platformdaki istismar suçlamalarıyla dertte. Hafta başında büyük kısmı kadın olan 50'yi aşkın kişi tarafından Twitch yayıncılarına ve endüstride tanınan bir dizi kişiye yönelik başlayan istismar suçlamaları, hafta boyunca yeni katılımcılarla birlikte 100'e yaklaştı. İlk suçlama dalgasının ardından Twitch konuyu araştıracağını ve adım atacağını açıkladı. Bunun ilk adımı olarak platform, bazı yayıncıları banladı.

Twitch, çarşamba gecesi istismarla suçlanan 5 yayıncıyı platformdan attı. Bu yayıncıların IamSp00n, Wolv21, BlessRNG, DreadedCone ve WarwitchTV olduğu açıklandı. Resmi blog sayfasından bir açıklama yayınlayan Twitch, her vakayı tek tek incelediklerini ve gerekli özenin gösterileceğini belirtti. Twitch, yasakların 'süresiz uzaklaştırma' olduğunu söyledi. Bu da demek oluyor ki platformdan atılan yayıncılar geri dönemeyecekler. Adı geçen yayıncıların istismarına maruz kalan kadınlar, uzunca bir süre konu hakkında adım atmayan Twitch'in sonunda harekete geçmesine hayret ettiklerini söylüyorlar.

Banlanan bir yayıncı, suçlamaları kabul etti:

Birçok yayıncı tarafından cinsel istismar, saldırganlık ve kötüye kullanma ile suçlanan IamSp00n, Twitter'dan yayınladığı bir notla hakkındaki suçlamaları kabul etti. Kotaku'ya e-posta gönderen yayıncı, platformdan atılmasının 'uygun' olduğunu söyledi ve bu endüstriye geri dönebileceğini zannetmediğini kaydetti.

WarwitchTV de 'Bahane yok' başlığıyla yayınladığı bir notta, kendisini istismarla suçlayan Twitch yayıncısı Krystal ile cinsel içerikli yazışmalar yaptığı sırada onun 18 yaşından küçük olduğunu bildiğini söyledi ve 'hatalarından ders aldığını' öne sürdü ancak WarwitchTV'nin bu gönderisinden sonra bir başka yayıncı, platformdan atılan yayıncının daha geçen ay kendisine uygunsuz mesajlar yolladığını belirtti.

Twitch'ten atılan bir başka yayıncı Wolv21 de önce kendini savundu ancak en sonunda yaptıklarının yanlış olduğunu kabul etti. BlessRNG ise hakkındaki suçlamalara karşılık olarak ilk başta kendisinin de istismara uğradığını savundu ancak ikinci bir açıklama yaparak istismarda bulunduğunu belirtti ve özür diledi.