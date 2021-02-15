Türkiye'deki Akıllı Telefon Yatırımlarıyla İlgili Açıklama

Ekonomist Rahmi İncekara, dünyaca ünlü akıllı telefon markalarının Türkiye'ye yatırım yapmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İncekara'ya göre Türkiye'de akıllı telefon üretimi ne kadar artarsa fiyatlar da o kadar düşer.

Geçtiğimiz dönemde art arda gelen açıklamalar ile dünya devi pek çok akıllı telefon üreticinin bu yıl itibarıyla ülkemizde akıllı telefon üretimine başlayacağını öğrenmiştik. Türkiye’nin en popüler akıllı telefon markalarından Samsung, kısa süre önce Türkiye pazarına giriş yapmasına rağmen popülaritesini hızla artıran OPPO ve fiyat/performans ürünleriyle hızlı bir şekilde Türkiye’nin en sevilen teknoloji markalarından biri olan Xiaomi, bu akıllı telefon üreticilerinin arasında bulunuyordu.

Şirketlerin Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacaklarını açıklamalarıyla birlikte tüketiciler de haklı olarak bu durumun kendilerine nasıl yansıyacağını sorgulamaya başladılar. En büyük beklenti ise OPPO, Xiaomi, Samsung gibi markaların Türkiye’de akıllı telefon üretmeye başlamasıyla birlikte fiyatların daha “alınabilir” seviyelere düşmesi.

"Türkiye'de akıllı telefonlara talep yüksek"

Ekonomist Rahmi İncekara, DHA’ya yaptığı açıklamalar ile tüketicilerin kafasındaki bu soru işaretini gidermeye çalıştı. Açıklamalarının odağına Xiaomi’nin Türkiye’ye olan yatırımını koyan İncekara, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Türkiye yatırımlarına hız kazandırdı. Genç nüfusu fazla olan bir ülke olarak akıllı telefonlara talep yüksek. Xiaomi, Avcılar’daki fabrika ile akıllı telefonların üretimini Türkiye’de yapacak. 2020 rakamlarına baktığımız zaman akıllı telefonların ithalatı ülkemiz için cari açık anlamına geliyor. Akıllı telefonlara talep gün geçtikçe artıyor. Xiaomi, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarında en fazla talep gören akıllı telefon oldu. Gençlerin ilgisi fazla, marka bu talebi görünce Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırdı.”

"Türkiye'de akıllı telefon üretimi ne kadar çok olursa, fiyatlar o kadar düşer"

“İstihdama ciddi katkı sağlayacaktır. 2 bin kişiyi işe almayı planlıyorlar. Sadece montaj değil üretimi de yapılan akıllı telefonlar, ihraç da edilecek” diyen İncekara, akıllı telefon üretiminin artmasının fiyatlar üzerinde olumlu etki gerçekleştireceğini belirtirken; açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Türkiye’ye yüksek teknolojili ürünler girmiş olacak. Beraberinde, ülkemizin daha fazla pazara ulaşıp, ihracatını artırması sağlanacak. Yurt dışından en çok enerji ve akıllı telefon alıyoruz. Bu nedenle üretimlerin ülke içerisinde gerçekleşmesi cari açığı azaltacaktır. Markadan yapılan açıklamaya göre, fabrika 2021’in ilk çeyreğinde faaliyete geçecek. Akıllı telefon üretimi ne kadar çok olursa fiyatları da o kadar düşer.”

"Türkiye, akıllı telefon üretiminde dünyada söz sahibi olacak"

Xiaomi’nin gerçekleştirmiş olduğu yatırımın diğer üreticiler için de cesaretlendirici olduğunu belirten İncekara, "Tecno’dan Pendik’e 25 milyon dolarlık bir yatırım geldi. Aynı şekilde Vivo’un da 20 milyon dolarlık bir yatırımı var.” dedi ve açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

“OPPO, Gebze’de fabrika açtı. Türkiye, akıllı telefon üretiminde dünyada söz sahibi olacak yatırımları bünyesine çekiyor. Sıcak paranın yanı sıra, doğrudan yabancı yatırımın ülke içerisine çekilmesi hem istihdamı artıracak hem cari açığın kapanmasını sağlayacak hem Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandıracak hem de ülkemize akıllı telefonlar bağlamında daha fazla pazar payı olanağı sunacak.”