DSÖ Yetkilisinden Korkutan Koronavirüs Açıklaması

Virüs salgınındaki son durumu aktarmak üzere çevrimiçi ortamda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, mevcut durumda koronavirüsü ortadan kaldırmanın olası görünmediğini söyledi.

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak pandemi halini aldı. Dünya genelinde virüs hızla yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada dünyanın en kötüsünü henüz görmediğini dile getirmişti.

Bugün virüs salgınındaki son durumu aktarmak üzere açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, virüsün tamamen ortadan kaldırılamayacağını belirtti. Çevrimiçi ortamda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durumları Programı Başkanı Dr. Mike Ryan, “Mevcut durumda bu virüsü ortadan kaldırmamız pek olası değil” dedi.

‘İkinci bir salgından ancak sosyal mesafe kurallarına uyarak kurtulabiliriz’

Yeni tip koronavirüs, dünya genelinde şu ana kadar 12 milyon 323 bini aşkın kişiye bulaştı. Enfekte olan hastalardan 6,7 milyonu sağlığına geri kavuşurken, 556 bin kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün özellikle Amerika kıtasında kontrol altına alınamaması, pek çok otorite tarafından “İkinci bir dalga mı geliyor?” şeklinde yorumlandı.

Gelecekteki koronavirüs tablosu ve ikinci dalga iddiaları hakkında da konuşan Dr. Ryan, dünyanın ikinci dalga ya da ikinci bir salgından ancak sosyal mesafe kurallarına uyarak ve uygun karantina koşullarını oluşturarak kurtulabileceğini ifade etti.

DSÖ Başkanı, dünyanın en kötüsünü henüz görmediğini söylemişti:

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadeleyi değerlendirdiği bir toplantıda konuşan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, korkutan açıklamalara imza atmıştı. Salgının giderek hızlandığını belirten Ghebreyesus, mevcut ortam ve koşullarda dünyanın en kötüsünü henüz görmediğini vurgulamış ve ülkelerin virüse karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söylemişti.

Küresel dayanışma eksikliğinin, küresel çapta bir yanıtı engellediğinin de altını çizen Başkan Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada ise “Salgının başlamasından beri 6 ay geçti. Şu an ülkelerin önlemlerini kaldırmak için uygun bir zaman değil. Avrupa’da durum iyileşse de küresel olarak çok daha kötü bir hâl alıyor” ifadelerini kullanmıştı.