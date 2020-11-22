DualSense Tasarım Sorunu Bazı Oyuncuların Sinirini Bozabilir

Sony'nin geçtiğimiz günlerde tüm dünya genelinde satışa sunduğu yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in kontrol cihazı DualSense, beklenmedik bir tasarım sorununa sahip. Üstelik bu sorun, bazı kullanıcıları çileden çıkartabilir.

Sony, bu sene yeni nesil konsolundan önce yeni nesil oyun kumandası DualSense'in duyurusunu gerçekleştirmişti. Şirket, yeni nesil kontrol cihazının dokunmatik geri bildirim (haptic feedback) ve adaptif tetik sistemi üzerinde bir hayli durmuştu.

Genel olarak PlayStation 5'i almayı başaran kullanıcılar da Sony'nin yeni nesil kontrol cihazından bir hayli etkilenmiş gibi duruyor. Ancak DualSense isimli bu konntrol cihazı, özellikle obsesif kompulsif bozukluğu olanlar için o kadar da "kusursuz" olmayabilir.

PlayStation 5 kontrol cihazı DualSense'in kusuru

Far Cry 6 Oyun Tasarım Yönetmeni Ted Timmins'e göre, DualSense'in arka tarafında bulunan Sony markası kontrol cihazının tam olarak ortasında bulunmuyor. Timmins, USB girişinin altına konumlandırılan Sony yazısının kumandanın ortasından 1 mm solunda durduğunu ifade etti.

Üstelik bu sorunun sadece Timmins ile sınırlı olmadığı da görülüyor. Popüler oyun sitesi Gamespot'ta konuyla ilgili olarak yapılan yorumlarda durumun görece daha kötü olduğunu belirten kullanıcılar da bulunuyor. Yani bunun istisnai bir hata değil genel olarak bir tasarım sorunu olduğu söylenebilir.

Tabii bu, oynanışa zarar verecek ya da oyuncuların oyun deneyimini kötü yönde etkileyecek bir sorun olmaktan bir hayli uzak. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi obsesif kompulsif bozukluğunuz yoksa bu ufak sorunu görmezden gelebilirsiniz. Ancak bu tür bir sorunu ya da hassasiyeti olanlar için çileden çıkartıcı bir şey olabileceğini de söyleyebiliriz.

Peki, siz DualSense kontrol cihazındaki bu tasarım sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce görmezden gelinebilecek kadar önemsiz bir sorun mu yoksa kullanıcının sinirlerini bozabilecek bir sorun mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.