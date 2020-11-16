DualSense'te Can Sıkıcı Bir Şarj Hatası Ortaya Çıktı

PlayStation 5'in oyun kolu olan DualSense'te, PS5 uyku modundayken oyun kolunun şarj olmasını engelleyen bir hata ortaya çıktı. Ancak temelde bunun kasıtlı olarak uygulanan bir sınırlama mı yoksa bir hata mı olduğu bilinmiyor.

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla ABD ve birkaç ülkede satışa sunulmuştu. Konsol, önümüzdeki perşembe günü ise Türkiye dahil dünyanın tamamında satışa sunulacak. Ancak görünen o ki PlayStation 5’in lansman dönemi, Sony için epey sancılı geçecek.

Daha önce bazı oyuncuların PlayStation 5’te indirme sorunları ya da uyku moduna geçme sorunları yaşadığını sizlere zaten aktarmıştık. Son birkaç gündür Twitter ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan yeni gönderiler ise farklı bir soruna işaret ediyor; DualSense şarj problemi.

Bildiğiniz üzere Sony’nin PlayStation 5 için tasarlamış olduğu yeni nesil oyun kolu DualSense, şarj edilebilir bataryaya sahip bir kablosuz oyun kolu. PS5’inizi kullanmadığınız durumlarda DualSense’i şarj etmeniz gerekiyor. Görünen o ki bazı oyunseverler için bu şarj işlemi pek de kolay olmuyor.

Normal şartlarda çoğu oyuncu, PS5 oynamayı bıraktığında konsolu kalıcı ya da zaman ayarlı bir şekilde uyku moduna alır ve bu sırada oyun kolunu şarj olması için konsola bağlar. Ancak bazı PlayStation 5 sahiplerinin açıklamalarına göre DualSense, PS5 uyku modundayken konsola bağlandığında bir dakika boyunca şarj oluyor ve sonrasında şarj işlemi duruyor.

Şarj işleminin durma nedeni Sony tarafından koyulan bir sınır mı yoksa PS5’teki bir hata mı olduğu bilinmiyor. Bir Reddit kullanıcısı, şarj kablosunu PS5’in önündeki USB girişi yerine arkasındaki girişe taktığında sorunun giderildiğini belirtese de hatayı yaşayan bazı kullanıcılar arkadaki USB girişlerinin de bir çözüm getirmediğini ifade ediyor.

Şu an için Sony, söz konusu durum ile ilgili bir açıklamada bulunmadığından detaylı bilgilere sahip değiliz ancak PlayStation 5 henüz sayılı ülkede satışa sunulmasına rağmen neredeyse her gün bir hata bildiriliyor olması, Sony’nin önümüzdeki birkaç haftada oldukça yoğun bir süreç geçireceğini gösteriyor.