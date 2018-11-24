Bir hafta sonu gününde, soğuk hava eşliğinde içilen sıcak bir kahvenin yanında en güzel ne gider? Cevabı biliyorsunuz, fotoğraf derlemesi!

Akıl ve mantık sınırları zorlayan anlara hepimiz mutlaka şahit olmuşuzdur. Bu anlardan bazıları saçmalıklarıyla, bazıları ise gizemleriyle aklımızda yer edinmiştir. Hatta öyle anlar vardır ki istenildiğinde yapılamayacak şeyleri şans ile gerçek olmuştur. Kahvenizin yanında okuyup eğlenebileceğiniz 21 fotoğraftan oluşan bu yazımızı sizler için derledik.

21. Temelyus yolunu şaşırmış herhalde (!)

20. Beklenmedik sürprizler olabilir tabi hayatta

19. Almanya'da, bankada, maaşı geciken sinirli bir müşteri

18. Arı: Sarı bizim rengimiz

17. Puma bey napıyorsunuz???

16. Evin tavanında kilolarca bal peteği... Korkunç

15. Garip düğmeler olmasının yanında, 5'ten 10'a atlanıyor galiba

14. Fare'yi kapana kıstırmış ahaha ha ha...

13. Acı kaydırağı falan herhalde bu nedir?

12. +4 atanı tırmalarım haberiniz olsun

11. Aranan, "müşteriye verilen önem"

10. Fizik kuralları AFK (uzaklarda) herhâl

9. Hoca dediğin tahtayı böyle temizler, ne o küçük küçük silgiler...

8. Çimli havuz mu yoksa havuzlu çim mi?

7. Kedinin kendi kampı var. KEDİNİN!

6. Adana'da sıradan bir bank (!)

5. İyi bir eş, hayatınızı bile dengeleyebilir

4. Üretkenliği artırma amacıyla yapılmış. Yorum sizde

3. 7/24 açığın kısa yolu

2. Arkadaş gruplarında hep dışlanan o kişi bulundu!

1. "Basmışım aminoasidi taş gibiyim!" diyenlerin ulaşım aracı. Zincirlemiş bir de!

Gününüzü şenlendirecek güzel fotoğrafları bu yazımızda sizlerle paylaştık. Sizleri biraz da olsa tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize.