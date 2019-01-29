Dünya Genelinde Çöken Instagram'a Yarım Saat Ulaşılamadı

Türkiye genelinde erişim konusunda sıkıntı yaşamayan Instagram, dünya çapında birçok ülkede yarım saat boyunca erişilemez oldu.

Bu gece yarısından sabah saatlerine dek Instagram kullanıcılarının büyük bir kısmı erişim problemi yaşadı. Instagram'a erişim sağlanıp sağlanamadığını gösteren Downdetector isimli sunucu kontrol sitesinde de bu durum görüntülenebildi.

Yukarıdaki ısı haritasından da görebileceğiniz üzere yaşanan kesintiden en fazla etkilenen bölge ABD olarak görülüyor. Bunun yanı sıra kullanıcıların bir kısmı, erişim sağlamaya çalışırken '5xx Server Error' hatasına maruz kaldı.

Facebook cephesinden, sorunun farkında olunduğuna dair bir açıklama yayınlandı ve kısa bir süre sonra erişim sorunu giderildi.