Dünya Liderlerinin Özel Olarak Üretilmiş Lüks Otomobilleri

Dünyaya yön veren liderlerin birbirinden farklı ve özel üretim otomobilleri.

Dünya'nın farklı bölgelerinde liderler ihtiyaçları doğrultusunda farklı otomobiller kullanıyor. Bu otomobillerin çoğu orjinal hallerinden bir hayli farklı. Liderlerin can güvenliği söz konusu olduğunda neredeyse hepsi yüksek güvenlik önlemleri ile donatılmış.

1) ABD - Başkanı Donald Trump

Lakabı “Canavar” olan Cadillac One en ünlü makam araçlarının başında geliyor. Sıradan bir Cadillac One'ın çok uzağında olan araç üst düzey teknolojiler ile donatılmış.

2) Almanya - Angela Merkel

Angela Merkel'in tercihi ise Audi A8'den yana. Yeni A8'den önce de aynı modeli kullanan Merkel, Audi'nin model yenilemesinin ardından da tercihini değiştirmedi.

3) Uruguay - Jose Mujica

Jose Mujica ülkesinde pahalı makam araçları kullanılmasını istemiyor. Hatta çoğu zaman 30 yaşını aşkın VW Bettle aracını kendi kullanmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde otomobiline 1 milyon dolar teklif bile gelmiş!

4) Türkiye - Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan makam aracı olarak Mercedes S600 kullanıyor. Titanyum alaşımdan yapılan kasasına ek olarak kapılar 13 cm’lik çelikle güçlendirilmiş. Oluşabilecek hem kurşun hem de ağır silahları etkisiz hale getirebilecek yapıdaki bu araç, aynı zamanda olası kimyasal saldırılara önlem olarak araç dışarıdaki havayı içeri geçirmiyor.

5) Papa Francis

Francis, bir İtalyan papazı olan Renzo Zocca tarafından kendisine hediye edilen Renault 4’ü kullanıyor.

6) Fransa - Emmanuel Macron

Son zamanlarda tasarımı ile dikkat çeken DS markasının son modeli olan DS7'nin üstü açık versionu makam aracı olan Fransa'nın hizmetine sunulmuş.

7) Çin - Xi Jinping

Başkan Jinping'in tercihi Çin'de üretilen ve aynı zamanda kendi ülkesinde üretilip en pahalı otomobil olma ünvanını taşıyan Hongqi N501.

8) Rusya- Vladimir Putin

Putin, Moskova'da üretilen Aurus Senat' limuzinini tercih ediyor.