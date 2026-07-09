Dünya'nın 2. Doğal Uydusunun İlk Fotoğrafı Paylaşıldı

Dünya'nın "ikinci doğal uydusu" olarak anılan Kamoʻoalewa'nın ilk yakın plan görüntüsü paylaşıldı. Çin'in Tianwen-2 uzay aracı tarafından çekilen fotoğraf, gizemli gök cisminin yapısına ilişkin önemli ipuçları sunarken, Ay ile olası bağlantısını da yeniden gündeme taşıdı.

Dünya'nın yalnızca tek bir doğal uyduya sahip olduğunu düşünüyorsanız, son gelişme bu algıyı değiştirebilir. Çin'in Tianwen-2 uzay görevi kapsamında paylaşılan yeni görüntü, yıllardır bilim insanlarının ilgisini çeken Kamoʻoalewa'yı ilk kez bu kadar yakından görmemizi sağladı. Üstelik bu küçük gök cismi, kökeniyle ilgili dikkat çekici teorilerin de merkezinde yer alıyor.

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İlk bakışta sıradan bir asteroit gibi görünen Kamoʻoalewa, Dünya ile kurduğu sıra dışı yörüngesel ilişki nedeniyle diğer uzay kayalarından ayrılıyor. Bu özelliği sayesinde "Dünya'nın ikinci doğal uydusu" olarak anılsa da işin bilimsel tarafında durum biraz daha farklı. Paylaşılan yeni görüntü ise bu gizemli cismin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor.

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Kamoʻoalewa neden "ikinci doğal uydu" olarak anılıyor?

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Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin paylaştığı görüntü, Tianwen-2 uzay aracının 2 Temmuz 2026'da yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan çektiği ilk yakın plan fotoğraf olma özelliğini taşıyor. Görüntüde yaklaşık 16 ila 20 metre çapındaki düzensiz yapıya sahip kaya kütlesi net şekilde seçilebiliyor. Görev kapsamında uzay aracı, bu gök cismini yaklaşık bir yıl boyunca ayrıntılı biçimde inceleyecek.

Kamoʻoalewa, teknik olarak Ay gibi Dünya'nın etrafında dolanan bir uydu değil. Bunun yerine Güneş etrafındaki yörüngesi, Dünya ile senkronize şekilde ilerlediği için gezegenimize uzun süre boyunca yakın kalıyor. Bilim insanları bu nedenle onu "yarı uydu" (quasi-moon) olarak sınıflandırıyor. Buna rağmen kamuoyunda "Dünya'nın ikinci doğal uydusu" ifadesi yaygın şekilde kullanılmaya devam ediyor.

Ay'dan kopmuş olabilir

Kamoʻoalewa'yı asıl ilginç yapan konu ise kökeni. 2024 yılında yayımlanan bilimsel bir çalışma, bu gök cisminin milyonlarca yıl önce Ay'a gerçekleşen büyük bir çarpışma sonucu uzaya savrulan kaya parçalarından biri olabileceğini öne sürüyor. Eğer bu hipotez doğrulanırsa Kamoʻoalewa, doğrudan Ay kökenli olduğu belirlenen ilk Dünya yakını asteroitlerden biri olabilir.

İşte Tianwen-2 görevinin en kritik amacı da bunu ortaya çıkarmak. Uzay aracı, inceleme sürecinin ardından Kamoʻoalewa'nın yüzeyinden örnek toplamayı deneyecek ve bu örnekleri Dünya'ya getirecek. Laboratuvar analizleri sayesinde gök cisminin gerçekten Ay'dan kopup kopmadığı çok daha net şekilde anlaşılabilecek.

Çin'in uzay programında yeni kilometre taşı

Tianwen-2, Çin'in ilk asteroit örnek toplama görevi olarak dikkat çekiyor. Daha önce Japonya'nın Hayabusa ve ABD'nin OSIRIS-REx görevleri benzer başarılar elde etmişti. Çin de bu görevle birlikte derin uzay araştırmalarında önemli ülkeler arasındaki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Görevin başarıyla tamamlanması durumunda elde edilecek veriler yalnızca Kamoʻoalewa'nın geçmişini değil, Dünya-Ay sisteminin oluşumu ve Güneş Sistemi'nin erken dönemlerine ilişkin önemli soruların yanıtlanmasına da katkı sağlayabilir. Küçük görünen bu kaya parçası, aslında gezegenimizin geçmişine açılan en önemli ipuçlarından biri olabilir.