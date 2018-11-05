İlgili olan olmayan herkes için Bitcoin'deki hareketlilik fazlasıyla dikkat çekici. Peki ünlü yatırımcılara göre Bitcoin gelecekte nasıl bir değere ulaşacak?

Her ne kadar Türk Lirası’nın son bir yıldaki hareketliliği Bitcoin’i aratmıyor olsa da genel olarak kripto para birimlerinin çok daha değişken değere sahip olduğunu ve günden güne değerinin inanılmaz şekilde değişebildiğini söylemek mümkün.

Kripto para birimlerinin bu denli değer değişimine açık olması, kripto para birimlerinin geleceği hakkında farklı tahminlerin yapılmasına neden oluyor. Arz Digital tarafından oluşturulan bir grafik, dünyaca ünlü 11 ismin Bitcoin’in geleceği hakkındaki tahminlerini gösteriyor.

Thomas Lee’ye göre Bitcoin, 2018 yılı içerisinde 25 bin dolar seviyesine kadar yükselecek. Bu yükseliş, 2021-2023 yılları arasında Bitcoin’in 125 bin dolar değeri bulmasına neden olacak.

Bitcoin’e erken yatırım yapanlardan biri olan Max Kiser ise popüler kripto para biriminin kısa süre içinde 28 bin dolar değere, uzun vadede ise 100 bin dolar değere ulaşacağını tahmin ediyor.

McAfee yazılımının kurucusu olan John McAfee, daha önce yaptığı açıklama ile 2020 yılında Bitcoin’in 500 bin dolar değere ulaşacağını söylemişti. Fakat kripto para biriminin kendi modelinden daha hızlı değer kazandığını söyleyen McAfee, tahminini güncelleyerek 1 milyon dolara çıkardı.

Bir başka kripto para yatırımcısı olan Trace Mayer ise biraz daha iddialı bir tahminde bulundu. Mayer, Aralık 2018’de Bitcoin’in 115 bin dolar değere ulaşabileceği tahmininde bulundu.

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi kripto para birimlerine yakın olan büyün isimler, Bitcoin’in geleceği hakkında 100 dolardan 1 milyon dolara kadar geniş bir aralıkta tahminlerde bulunuyor. Aralığın bu kadar geniş olması, küçük ve orta boyutlu yatırımcıların gözünü bir miktar korkutuyor.