Markaların sempatik yüzü maskotlar, zamandan nasibini almış. Birçoğu için "İyi ki değişmiş" diyeceğiniz ünlü maskotların öncesi ve sonrasını bir araya getirirken tasarım dünyasının nasıl değiştiğini de görebilirsiniz.

Marka ismi kadar maskot da akılda kalıcılık konusunda oldukça önemli. Maskotlar, firmaya ve ürüne değer katarken aynı zamanda tüketici ile duygusal bir bağ da oluşturuyor. Markayı rakiplerinden ayıran sembolik karakterler, iyi tasarlanırsa da ürün ve tüketici arasında keyifli bir deneyim yaşatıyor.

Marka reklamının yapılabileceği her alanda var olabilecek maskotların, hedef kitleyle bulaşabilmesi için de güncel tutulması ve zamanın tasarım dünyasına uyum sağlaması gerekiyor.

Michelin'in maskotu "Bibendum", Cheetos'un maskotu "Chester" gibi marka karakteri denilince akla gelen birçok maskot, zaman içerisinde inanılmaz değişimler yaşamış. Günümüz çizgilerine ayak uyduran bu değişimlerden bazılarının ilk halleri sizi epey şaşırtacak.

İlginç değişimlerin başında kuşkusuz ki Bibendum gösterilebilir.

1894 yılında üst üste yığılmış lastiklerden fikirle ortaya çıkarılan Bibendum, 1899'da ünlü bir illüstatör tarafından çizilmiş. İlk halinde Bibendum'un yanındaki karakterler, rakip markaların havası inmiş lastiklerini temsil ediyor. Karakterin elindeki kadehte engeller yer alırken slogan olarak ise "Şimdi içme zamanı" tercih ediliyor.

Devam eden yıllarda Michelin, Bibendum karakterini sıklıkla değiştiriyor ve belirli bir yüz ifadesi ekleniyor. Bibendum, o kadar fazla beğeni topluyor ki 2000 yılında Financial Times ve Report On Business Dergisinin iletişim dünyasının ünlü isimlerinden oluşturduğu jüri, Bibendum'u "Dünyanın En İyi Logosu" seçiyor. Yılların Bibendum'u hem sempatik hem de unutulmaz hale getirdiği inkâr edilemez.

Çocukların arkadaşı Chester

İlk olarak 1986 yılında resmedilen Chester, çitada hayat bulmuş bir karakter. Tasarımda çitanın tercih edilmesi birçok reklam filminde yaratıcı fikirler ortaya çıkarılmasına vesile oluyor. Her zaman güneş gözlüğü takan ve turuncu tüyleriyle öne çıkan Chester, eğlenceli halleri ile de özellikle çocukların dikkatini çekmeyi başarıyor. Markanın piyasaya çıktığı ilk günden beri var olan Chester da değişime ortak oluyor ve yeni halini kendi de beğenmiş gibi duruyor.

Ronald McDonaldland ile eminiz ki birçok kişinin fotoğrafı vardır.

Palyaço kıyafeti ile bankta oturan ve sevimli pozlar verdiren Ronald McDonaldland,1963 yılında Willard Scott ve Oscar Goldstein tarafından yaratılıyor. Dünyaca ünlü restoran zinciri McDonalds'ın maskotu Ronald McDonaldland, çocukları eğlendirmek amacıyla ortaya çıkıyor. Marka, çocukların dikkatini çekmek ve restoranlarda daha fazla zaman geçirmesini sağlamak amacıyla da maskotu birçok reklam filminde oynatıyor.

2000'li yılların başında ise ajans tarafından Ronald McDonaldland'ın birçok ortamdan kaldırılmasına karar veriliyor. Geçen bu süreçte ilk halini görünce Ronald McDonaldland'ın değişimi ise mutluluk verici. Zira 1963'teki karakter biraz korkutucu.

Evlatlık edinilen Mr. Clean'ın ilginç hikâyesi

Procter & Gamble markasının yüzü olan Mr. Clean, 1957 yılında ortaya çıkıyor. Donanma denizcisi veya cinden esinlendiği birçok yerde yazılsa da marka bu konuda bir hikâye yazıyor ve Mr. Clean'ın yaşam öyküsünü oluşturuyor. Çiftçi karı koca, bebek Mr. Clean'i buluyor ve evlatlık ediniyor.

Mr. Clean'in "en çalışkan temizlikçi" olma misyonuyla yazdığı kitap Procter & Gamble'ın eline geçiyor ve böylelikle karakter doğuşu gerçekleşiyor. Yardımsever, yaratıcı, korkusuz ve güçlü kasları bulunan Mr. Clean, günümüzde akla gelen maskotlardan biri olmayı başarıyor. Zaman Mr. Clean'e iyi gelmişe benziyor olacak ki bir hayli yakışıklı ve sempatik duruyor.

Önce Bay P, sonra Julius

1968'de Procter & Gamble ile piyasaya sürülen 2012 yılında ise Kellogg's'a satılan Pringles, klasik patates cipslerinin paketi içerisindeki havaya karşı üretilen yeni model patates cipsi oluyor. Maskotun adı uzun yıllar Bay P olarak anılıyor. Julius Pringles adı ise 2000'li yılların başında iki Amerikalı öğrenci tarafından konuluyor.

Günümüzdeki hali ise 2021 yılında yeniden tasarlanıyor. Julius, saçlarını kaybedip minimalist hale gelince daha da arkadaş canlısı görünüyor. Marka, tasarım trendlerine ayak uydurup sadece siyah kullanarak maskotu daha şık hale getirmeyi başarmış.

50 yıldır tatlılığından bir şey kaybetmeyen Nesquick Tavşanı.

Çocukların içmeyi sevdiği Nestle Ouik, 1973 yılında maskotuna kavuşuyor. Firma adının 1999 yılında Nesquik olması ile tavşanda da değişikliğe gidiliyor ve rengi pembeden kahverengine dönüşüyor.

Boynunda taşıdığı "Q" harfi "N" olurken modern çizgileri ile daha da tatlı gözüküyor. Çanta ve kıyafetlerle süslenen Nesquik, tasarım dünyasındaki tavşanların belki de en sempatiğidir. Ne dersiniz?

Burger King'ten krallara layık değişim

Adınızda "King" varsa maskotunuzun başka ne olması beklenir ki? Burger King de macera aramadan 1955 yılında solda görmüş olduğunuz karakteri tüketici ile buluşturuyor. Bazılarınız belki her ikisini de hatırlamıyor olabilir.

Değişik sebeplerden dolayı Kral, bir geliyor bir gidiyor. Reklam filmlerinde oynuyor, video oyunları çıkarılıyor, sonra yöneticiler bir daha kullanılmayacağını söylüyor. Ancak 2015 yılında bir boks maçında tekrar krallığını ilan ediyor. "Hamburger dünyasının kralıyım" edasındaki gülüşü sizce de biraz rahatsız edici değil mi?

Gördüğünüz gibi markalar; çağın gereksinimlerine ayak uydurmak, tüketici ile olan bağını güçlendirmek ve akılda kalmak için maskotlarını düzenli aralıklarla yeniden tasarlıyor. Bu değişimi birçok marka yapsa da "nereden nereye" dedirten örnekler arasından sizce hangisi daha başarılı olmuş?