Dünyada Bir İlk Olacak Çılgın Proje: Büyük İstanbul Tüneli

Karayolu ile metro ağının aynı tünelde ortaklaşa kullanılacağı proje için ihale tarihi yaklaşıyor.

Karayolu ve metro ağını tek potada eritecek olan 3 katlı tünel için ihale tarihine yaklaşıyoruz. 10 istasyonda 9 farklı ray sistemini ekspres metro ile birbirine bağlayacak olan tünelin günde tam 6.5 milyon insanı taşıması bekleniyor.

2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez kamuoyu ile paylaşılan projede 3 katlı tünel tasarımı kullanılacak. Hem FSM hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli, bu sayede binlerce metrelik tünel masrafını yarıya indirmiş olacak.

Projeyle ilgili hazırlanan tanıtım videosuna hemen yukarıdan ulaşabilirsiniz. Bu arada proje ilk duyurulduğunda detayların yer aldığı bir web sitesi de tasarlanmıştı. Siteyi incelemek içinse buraya tıklayabilirsiniz. Raylı sistemle hareket eden bir toplu taşıma aracı ile karayolu araçlarını tek bir tünelde barındırmasıyla dünyada bir ilk olacak olan projenin 5 yıl içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyor.