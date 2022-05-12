Dünyanın En Büyük Beyaz Elması Devasa Fiyata Satıldı

228,31 karat büyüklüğü ile dünyanın en büyük beyaz elması olan "The Rock", çıkarıldığı açık artırmada milyonlarca dolara satıldı. Fiyat dudak uçuklatıcı olsa da açık artırmayı gerçekleştiren müzayede evi, satış fiyatının daha yüksek olmasını bekliyordu.

Christie's müzayede evi, son dönemlerin en yüksek bedelli açık artırmalarından bir tanesini gerçekleştirdi. Bu açık artırmada dünyanın en büyük beyaz elması satışa sunuldu. "The Rock" ya da "Kaya" olarak isimlendirilen taş, tam 21,9 milyon dolara alıcı buldu. Ancak bu satış tutarı dudak uçuklatıcı olsa da beklentileri tam anlamıyla karşılamadı. Müzayede evine göre Kaya, 30 milyon doların biraz daha üzerindeki bir fiyatı hak ediyordu...

228,31 karat olan Kaya, neredeyse bir golf topu büyüklüğünde ve armut benzeri bir tasarıma sahip. Güney Afrika'da bulunan beyaz elmas ile ilgili açıklamalarda bulunan Christie's yöneticilerinden Max Fawcett, taşın özellikle de mükemmel bir simetride olmasına atıfta bulundu. Fawcett'e göre Kaya, müzayedede satılan en nadir parçalardan bir tanesiydi.

Karşınızda The Rock

Kaya'nın önceki sahibinin kim olduğu bilinmiyordu. Elmasın sahibiyle ilgili bilinen tek şey bu kişinin Kuzey Amerika'da olduğu. Edinilen bilgilere göre Fransa merkezli mücevher şirketi Cartier, bu devasa beyaz elması özel bir kolye haline getirip sahibine teslim etmişti. Kaya'nın yeni sahibi de eskisi gibi açıklanmadı. Ancak Cartier'in bu elması yeniden elden geçireceği biliniyor.

The Rock, dünyanın en büyük elmaslarından bir tanesi olsa da fiyat bazında baktığımızda bundan daha değerli mücevherlerin olduğunu görüyoruz. Örneğin 2017 yılında de Grisogono isimli kuyumcunun elindeki 163,41 karatlık bir elmas ile zümrüt bulunan bir kolye, 33,8 milyon dolara satılarak tarihe geçmişti. The Rock'ın bir gün bu fiyatın üzerine çıkıp dünyanın en pahalı beyaz elması olmayı başarıp başaramayacağını zaman gösterecek...