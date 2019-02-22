Büyük Havayolu Şirketlerinin Uçağındaki Gizli Kameralar

Dünyanın en önde gelen havayolu şirketleri olan American Airlines ve Singapore Airlines uçaklarında gizli kameralara rastlanıyor.

Uçaklar ve hava yolculuğu ile alakalı bazı detaylar oldukça ilgi çekici olabiliyor, nitekim neredeyse her yeni günde bu alanda bir şeyler öğrenebiliyoruz. Şimdi de bir takım yolcular In-flight entertainment denilen yolcu eğlence sistemlerinde gizli kameralar buldu.

İnfial yaratacak bir olay gibi görünse de bu kameraların hiçbiri aktif halde değil ve hiçbir zaman da aktif edilmeyecek. IFE adı verilen bu sistemler, toptan bir biçimde üreticilerden alındığı için bu firmalar tek tek kameraları çıkarmakla uğraşmak istemiyor.

American Airlines, bu alanda Panasonic ile çalışıyor. Singapur Havayolları ise hem Panasonic hem de Thales'ten ürün satın alıyor.

Boeing 777-200s, A330 ve 300 ERs gibi birçok modelde bulunan bu kameralara bir gün siz de rastlarsanız 'İzleniyor muyuz?' paranoyasına kapılmanıza gerek yok. Birçok farklı sektör için üretilen yolcu eğlence sistemlerinde bulunan kameraların, o firmaya satılırken sistemden sökülmemesi dışında bir durum bulunmuyor.