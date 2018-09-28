Bilim İnsanları Laboratuvarı Patlattı (Video)

1200 Tesla gücüyle 'dünya manyetik alan rekoru' kırmak isteyen bir grup bilim insanının laboratuvarı havaya uçtu.

Geçtiğimiz Nisan ayında, Tokyo Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten bilim insanları, dünyanın en güçlü (iç mekan) manyetik alanını yarattı. Yeni ürettikleri cihazın da patlamasına neden olan bu olay, onlar için aslında beklenmedik bir gelişme değildi.

Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, deneyin herhangi bir yerinde cihazın patlayacağını tahmin ettiklerini, gerekli güvenlik önlemlerini alarak manyetik alanın ne kadar güçlü olacağını izlemek istediklerini belirtti.

Bilim insanları, bu rekoru kırabilmek için 'elektromanyetik akış sıkıştırma' (EMFC) tekniğini kullandılar. Statik olarak 3.2 gücünde, düşük güç üreten cihazı 3.2 megajullük enerji üreten bir kapasitöre bağladılar. Bu sayede manyetik alan küçücük bir alanda oldukça kısa bir sürede oluşmuş oldu. Sıkışmış olan bu manyetik alan çok fazla dayanmadı ve cihazın patlamasına sebep olacak olan bir şok dalgası oluşturdu.

Gönül isterdi ki daha yüksek çözünürlüklü bir kamerayla kaydedilmiş olsaydı da yavaşlatarak keyifle izleyebilseydik ancak yukarıdaki 240p görüntüyle yetinmek durumundayız maalesef.