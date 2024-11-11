Pek dikkatimizi yöneltmediğimiz tarım makinelerinin dünyasında, sıradan traktörlerin ötesine geçen bir efsane yer alıyor. Bu içerikte, dünyanın en büyük traktörü unvanını taşıyan Big Bud 16V-747’dan bahsedeceğiz.

Dünyanın en büyük traktörü olan Big Bud 16V-747, traktör dünyasında dev statüsünü taşıyarak efsaneler arasına adını yazdırmayı başarmış.

Montana’nın geniş arazilerinde çalışmak üzere 1977 yılında özel olarak üretilen bu devasa traktör hâlâ daha bu unvanı korumaya devam ediyor.

Big Bud 16V-747, hem büyüklüğüyle hem de gücüyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Big Bud 8,2 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe ve 4,3 metre yüksekliğe sahip.

Bu devasa boyutlara sahip traktörün ağırlığıysa yaklaşık 50 ton!

Tarlaları hızla işleyebilmek için tasarlanmış olan Big Bud 16V-747, her biri 2,5 metre çapında olan 8 devasa tekerleğe sahip.

Bu kadar büyük bir makinenin motor gücü de boyutları ile doğru orantılı!

Big Bud, Detroit Diesel marka 16 silindirli bir motoru barındırıyor ve tam 1.100 beygir gücü üretiyor. Karşılaştırmak gerekirse, bu motor gücü yaklaşık 11 adet Fiat Egea motoruna eşdeğer seviyede!

Ek olarak, 3.785 litre yakıt tankına sahip olan bu devasa traktör, geniş hacimli yakıt tankı sayesinde de büyük tarlalarda uzun süre kesintisiz çalışabiliyor.

Ayrıca, 110.000 pound (49.895,16 kg) çekiş gücüne sahip olan bu traktörün, en ağır tarım ekipmanlarını bile zorlanmadan çekebildiği söyleniyor.

Özetle, Big Bud 16V-747 hâlâ dünyanın en büyük ve en güçlü traktörü unvanını gururla taşıyor ve sadece devasa boyutları değil, aynı zamanda tarım endüstrisinde bir ikon olmasıyla da tanıyor.

bu efsanevi traktör, traktör meraklılarının ve çiftçilerin gözdesi. Hem teknik özellikleriyle hem de şaşırtıcı görünümüyle Big Bud, traktör dünyasında unutulmayacak bir yere sahip.

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