Dünyanın En Derin Gemi Enkazı, Filipinler’de Ortaya Çıktı

İkinci Dünya Savaşı’nda savaşmış olan bir savaş gemisinin enkazı, Filipinler’de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu gemi enkazının özel olmasının sebebi ise bugüne kadar keşfedilmiş olan en derin gemi enkazı olması. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok Japon uçağı, Alman denizaltısı ve Amerikan savaş gemisi okyanusların derinliklerine gömüldü. Günümüzde bu yapıların kalıntılarını buluyoruz ve bulmaya da devam edeceğiz gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir Amerikan keşif ekibi, İkinci Dünya Savaşı sırasında batırılan bir ABD donanma destroyerinin Filipinler açıklarında deniz seviyesinin yaklaşık 7.000 metre altında keşfedildiğini ve bunun dünyanın şimdiye kadar bulunan en derin gemi enkazı olduğunu söyledi.

1944 yılında batan USS Samuel B. Roberts, 78 yıl sonra Filipinler’de keşfedildi

USS Samuel B. Roberts isimli donanma destroyeri, 25 Ekim 1944'te o zamanlar bir ABD kolonisi olan Filipinler'i Japon işgalinden kurtarmak için görevliyken Samar adası açıklarında bir savaş sırasında battı.

Gemiyi bulan keşif ekibi, Teksas merkezli bir denizaltı şirketi olan Caladan Oceanic’in bünyesinde. Bir denizaltı ile 8 gün boyunca dalış yaptıktan sonra ekip, sonar faaliyetleri keşfettiler ve USS Samuel B. Roberts’in (doğal olarak) tahrip olmuş gövdesini fotoğrafladılar.

Daha sonra enkazın derinliğini fark eden grup şok oldu zira bu, 6.895 metre ile bugüne kadar keşfedilen en derindeki gemi enkazıydı. Gemiyi fotoğraflayan ekibin görüntülerinde geminin üç borulu torpido fırlatıcısı ve silah yuvasını görülebiliyor.

ABD Donanması kayıtlarına göre bu savaş gemisinin mürettebatı, kurtarılmayı bekleyerek yaklaşık üç gün boyunca su üstünde kaldı ancak kurtarma ekibi gelene kadar birçok kişi sahip olduğu yaralardan veya köpekbalığı saldırılarından can verdi. Gemideki 224 mürettebattan 89'u öldü. Geminin yer aldığı savaş, ABD ve Japon kuvvetleri arasında birkaç gün boyunca yoğun çatışmaların yer aldığı Leyte Savaşı'nın bir parçasıydı.

‘6.895 metre ne kadar derin?’ diye soracak olursanız diye birkaç karşılaştırma yapalım: Titanik'in enkazı, deniz seviyesinin yaklaşık 4.000 metre altında yer alıyor, dünyanın en uzun binası Burj Khalifa’nın yüksekliği 828 metre, Ağrı Dağı’nın yüksekliği 5.137 metre. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.