Dünyanın En Genç Astronotu, Uzay Bavulu Tasarladı

NASA'nın 2033 yılında gerçekleştirmeyi planladığı ilk Mars yolculuğuna katılacak astronotlardan biri olan Alyssa Carson, Horizn Studios ile birlikte akıllı bir uzay bavulu tasarladı.

ABD'nin Baton Rouge şehrinde yaşayan dünyanın en genç astronotu Alyssa Carson, eğitimlerine devam ediyor. 18 yaşındaki genç, dünyanın ilk uzay bavulunu tasarlamak için akıllı seyahat ürünleri markası Horizn Studios ile birlikte çalıştı.

Horizn ONE adı verilen bavul, karbon fiberden yapıldı ve bu da, şimdiye kadar geliştirilen bavullardan daha esnek, daha sağlam ve daha hafif olmasını sağlıyor. Bavul, elektromanyetik tabanı sayesinde yer çekimsiz ortamda kolay erişim için uzay aracının tabanına veya duvarlarına sabitlenebiliyor.

Horizn ONE, elektronik cihazları kablosuz olarak şarj edebilmeyi de sağlıyor. Ayrıca üzerindeki akıllı ekranı, astronotların Dünya'daki sevdikleriyle video paylaşmasına olanak tanıyor. Bavul, maksimum depolama verimliliği sağlamak için vakumlama fonksiyonuna da sahip.

Bavulun tasarımında çalışan Alyssa Carson, 2033 yılında gerçekleşmesi planlanan ilk Mars yolculuğuna katılacak adaylardan biri ve Mars'a ayak basan ilk insan olmayı hedefliyor. Genç astronot NASA'nın Mars'ta koloni kurma hedefinin öncülerinden biri olabilir. Uzay yolculuğu için tasarlanan bavul konseptinin fiyatının yaklaşık 50.000 dolar civarında olması bekleniyor.