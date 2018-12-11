Deniz kuvvetleri; insansız hava araçları, binlerce kilometre menzilli füzeleri ve taşıdıkları savaş uçakları ile ülkenin saldırı ve savunma gücü adına büyük önem taşımaktadır. Peki en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeler hangileri?

Global Firepower isimli internet sitesi, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkelerini listeledi. Ülkelerin toplam savaş gemisi sayısı baz alınarak hazırlanan listede denize kıyısı olmayan ülkeler ise doğal olarak kıyaslamaya alınmadı. GF, listeyi hazırlarken ülkelerin; zırhlı, kruvazör, destroyer, muhrip, denizaltı arama ve avcı gemisi, çıkartma gemisi, uçak gemisi, helikopter gemisi ve lojistik destek gemisi sayılarını göz önünde bulundurdu.,

Listenin açıklamasında deniz kuvvetlerinin binlerce yıldır ülkelerin en önemli savaş ve koruyucu gücü olduğu hatırlatılırken, günümüzde savaş gemilerinin ana karadan binlerce kilometre uzaklıkta görev yapabildikleri belirtildi.

Yayınlanan listeye göre Kuzey Kore, 967 savaş gemisi ile dünyanın en büyük deniz kuvvetlerine sahip. 714 gemisi bulunan Çin ikinci, 415 gemisi bulunan Birleşik Devletler ise üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye’nin 12. sırada yer aldığı listenin tamamı şu şekilde: